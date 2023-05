«Puntiamo sulla comunità energetica» 

L'amministrazione di Seulo, guidata dal sindaco Enrico Murgia, studia la messa a punto per il passaggio a fonti rinnovabili, in cui i protagonisti siano i territori e non gli speculatori internazionali, che agiscono in una quota di mercato destinata a crescere ed affermarsi esponenzialmente nei prossimi decenni.

Murgia, condanna dunque i progetti del piano per la transizione energetica dell'Isola, il cui punto d'arrivo dovrebbe essere il superamento della produzione energetica da fonti fossili, attraverso l'installazione spinta di impianti rinnovabili, soprattutto eolico e fotovoltaico: «Si tratta di centinaia di progetti improntati a logiche di un nuovo colonialismo di frontiera che punta a fare della nostra terra un hub per la transizione energetica attraverso una colata sterminata di pale eoliche, lo slogan potrebbe essere “una pala per ogni nuraghe”».

Colpevole, in questa situazione preoccupante, il silenzio-assenso della Regione che tradisce irresponsabilità e mancanza di visione prospettica sull'impatto che l'attuazione di un simile piano avrebbe sui territori». Il sindaco si scaglia contro le modalità disposte: «I progetti sul tavolo sacrificano sull'altare dell'interesse nazionale tutto il nostro sistema di tutela autorizzativo, ambientale, paesaggistico e culturale, aprendo le porte agli speculatori, con sedi legali nei paradisi fiscali, e producendo danni incommensurabili per la Sardegna. Come sindaci temiamo per l'ordine pubblico: questi progetti speculativi sfruttano gli interessi privati per entrare nei territori, dando luogo a inevitabili conflitti tra pochi proprietari e i sindaci. Mentre è essenziale la piena comunione di intenti tra comunità e amministratori, guardando all'incremento reale delle opportunità di sviluppo: le comunità devono diventare produttrici dirette di energie rinnovabili, superando i limiti di produzione imposti dalle attuali comunità energetiche».

Il modello Seulo per il passaggio all'elettrificazione verde: «Vogliamo investire risorse dal Pnrr, da banche, dagli avanzi di amministrazione per l'installazione soprattutto di pannelli fotovoltaici. Avvieremo un confronto con famiglie e aziende. L'obiettivo è sfondare l'autosufficienza energetica della nostra comunità, con zero costi in bolletta e un surplus produttivo che porti una rendita equa e stabile al Comune. Insieme possiamo farcela». (p. m. r.)

