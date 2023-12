«Puntiamo sul turismo? Si adegui il servizio idrico»  

Ci sono anche alcune tra le più importanti destinazioni turistiche della Sardegna, tra i comuni con la dispersione idrica più alta. Per questo rientrano tra i centri coinvolti nel piano di ammodernamento della rete finanziato dal Pnrr e da altri fondi Ue. Da Alghero a Olbia, da Bosa a San Teodoro, a Villasimius: i picchi di spreco arrivano a toccare anche il 70% dell’acqua in rete. E se il volume delle perdite è già insostenibile in sé, immaginate cosa significa in alta stagione. Quando, per esempio a San Teodoro, si passa da tremila residenti a 120mila presenze. Un effetto moltiplicatore, anche solo a contare le migliaia di seconde case, che vale per tutti gli altri comuni costieri. Frequenti, non a caso, i disagi per gli utenti in piena estate: cali di pressione, divieti di utilizzo per non potabilità dell’acqua, ulteriori costi per l’acquisto di bottiglie di minerale, razionamenti.

Le pozze in strada

«Noi amministratori siamo senz’armi», dice Rita Deretta, sindaca di San Teodoro. «Per esempio, se vogliamo intervenire con le autobotti per riempire le cisterne delle abitazioni, non possiamo farlo perché non abbiamo un capitolo di bilancio dedicato. Possiamo solo affiancare i cittadini nel sollecitare un intervento quando la condotta è rotta, o interventi che consentano una razionalizzazione della risorsa idrica magari fornendola qualche giorno in una località piuttosto che in un’altra». Il paese che ogni anno è tra le destinazioni preferite da chi visita la Sardegna, ha una rete idrica tra le più disastrate. «Il nostro comune è tra quelli sui quali si interverrà grazie ai fondi del Pnrr, soldi che andranno spesi entro il 2026, speriamo bene. Intanto ci sono vie», racconta la sindaca, «dove in un anno gli operai di Abbanoa sono intervenuti dalle venti alle trenta volte nello stesso punto, e con ritardi di trenta giorni». Acqua che scorre in strada, come quella che si perde da ormai quattro mesi in una via. Il tutto, «peggiorato dal fatto che non abbiamo acqua potabile». Disagio che, se per San Teodoro è strutturale, per altri grossi comuni turistici è frequente.

Il servizio inadeguato

La Sardegna che ambisce a diventare meta turistica internazionale, è anche questa. Un’Isola che paga non solo il problema dei trasporti, ma anche quello della gestione dell’acqua. «Il turismo non è solo spiagge, escursioni in montagna, visite nei centri storici. Richiede tre cose imprescindibili: trasporti efficienti, servizi sanitari, e acqua. Molti si stupiscono del fatto che abbiamo l’acqua non potabile, o che magari stiamo giorni e giorni senza. In moltissime case si è sopperito con le riserve, ma non significa che il nostro sistema funzioni. Se vogliamo fare turismo, dobbiamo garantire i beni e i servizi primari».

La bolletta salata

E con costi sostenibili. In Sardegna il costo dell’acqua in bolletta è elevato anche perché sono molto alti i costi di potabilizzazione. Si pensi che l’80% dell’acqua immessa in rete viene dai bacini artificiali, in Italia fanno lo stesso solo Puglia e Basilicata, mentre le altre regioni attingono dalle sorgenti e dalle riserve sotterranee che hanno una qualità ben superiore. Rendere potabile l’acqua dei bacini è un processo ancora più difficile (e costoso, per l’energia impiegata e i reagenti) d’estate, nei lunghi periodi di siccità, e anche dopo le piogge. Costi che, ovviamente, finiscono per essere caricati nelle bollette. Anche quelli dell’acqua che va dispersa lungo le reti. «Un impegno enorme per tutti», sottolinea Alessio Moro, economista dell’Università di Cagliari. «Sono costi che vengono ripartiti su tutta l’utenza, che paga non solo per l’acqua ricevuta ma anche per quella andata persa». È una regola comunitaria: i gestori sono obbligati a recuperare dagli utenti quanto è stato speso. «I costi devono essere coperti dall’azienda e le bollette devono coprire i costi».

