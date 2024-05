«Puntiamo su turismo e cura della città» 

Non ha fatto il grande slam della politica ma poco gli manca. Negli ultimi 20 anni è saltato dai banchi del Consiglio comunale a quelli della Giunta provinciale, sino ad approdare nell’Aula regionale dove occupa una poltrona dal 2016. Non soddisfatto Alfonso Marras, 47 anni, punta ad indossare la fascia tricolore.

Quali sono i punti cardine del programma?

«Dare un’immagine più decorosa alla città anche in vista dell’estate. E poi il turismo: credo sia arrivato il momento di organizzarlo in maniera manageriale e per farlo bisogna coinvolgere tutti i protagonisti. In tema di opere pubbliche segnalo che i procedimenti attivi sono oltre settanta, molti già in fase attuativa. Un numero importante che dimostra quanto ci sia bisogno di diversi interventi. Come protezione civile, Bosa diventerà sede di una nuova e funzionale sala operativa».

La sua squadra di governo è già definita?

«Nessun “tecnico”, in Giunta solo i consiglieri della lista. Terrò conto di competenze, risultato elettorale, disponibilità nella presenza che deve essere garantita».

Un giudizio sul sindaco uscente, Piero Casula.

«Un grande risultato, in collaborazione con la Regione, è stata l’approvazione della variante al Pai che costituisce una questione centrale per lo sviluppo della città, con lo sblocco di situazioni di vincolo pregresse e inaccettabili».

Che sindaco sarà?

«Presente e pronto ad ascoltare tutti, come sempre ho fatto. Attento alla cura della città, cercando di portare a termine le incompiute».

Come pensa, se eletto, di poter conciliare i suoi diversi ruoli politici?

«Coniugherò il mio ruolo di consigliere regionale con quello di primo cittadino ed evidenzio che quest’ultimo non avrà costi per il Comune».

Starà in minoranza in caso di insuccesso?

«Sono abituato a occupare anche i banchi della minoranza. E nel caso, da qui potrò dare il mio contributo costruttivo alla città».

Lista “ Bosa cambia”

In campo: Massimo Blandino, Daniela Brundu, Maria Giovanna Campus, Carlo Deidda, Federico Ledda, Marco Francesco Mannu, Kety Marini, Maura Marongiu, Giovanni Marras, Laura Masala, Paolo Moino, Marco Naitana, Claudio Pallucca Vincenzo Pinna, Stefania Urgu, Vittorio Urgu.

