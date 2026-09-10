«Puntiamo alla valorizzazione della mandorla sarda» 

A Baressa, la mandorla sarà la protagonista assoluta del weekend. Da oggi a domenica, il piccolo borgo aprirà le porte delle sue case padronali per la 33esima edizione della Sagra della mandorla, organizzata dal Comune, con la collaborazione delle associazioni e delle realtà del territorio. L’ormai storico appuntamento celebrerà l’eccellenza del frutto simbolo del territorio attraverso un cammino culturale ed esperienziale unico, animato da eventi artistici, sfilate etniche e laboratori dolciari. «Questa edizione nasce dalla volontà di valorizzare sempre più la mandorla come simbolo della nostra identità. È un lavoro di squadra che coinvolge istituzioni, associazioni ,operatori e tutta la comunità», afferma Carla Castangia, delegata comunale all’organizzazione della sagra. «Il programma è frutto di un lavoro condiviso – prosegue l’assessora Valentina Sebis – che ha valorizzato tradizioni, cultura ed enogastronomia. L’auspicio è che queste giornate siano vissute con partecipazione e condivisione». Il mandorlo come prodotto identitario ma non solo. «Sulla mandorla – commenta il sindaco Mauro Cau – stiamo mettendo in campo un grande impegno, come amministrazione e comunità. Un prodotto legato alla tradizione e il nostro obiettivo è creare delle attività legate alla produzione e alla valorizzazione. Puntiamo alla costituzione della comunità di tutela del mandorlo sardo e attendiamo le linee di attuazione per la legge regionale dedicata al settore».

Il via oggi alle 17.30 nel centro pilota del mandorlo il convegno di apertura “Comunità di Tutela del mandorlo – biodiversità del mandorlo, fattore aggregante di sviluppo delle nostro comunità”. Domani dalle 10, apertura della mostra mercato e delle Botteghe dei mestieri nelle case storiche e nei cortili interni e visita a Casa museo, Antico torchio e alle Case storiche. Nel corso della giornata i laboratori dedicati alla mandorla, show cooking, sfilata di maschere tradizionali e chiusura con il concerto dei “Cordas et Cannas”. Domenica, dalle 10, si riaprono mostre, botteghe, rappresentazioni teatrali e laboratori dedicati ai dolci a base di mandorla. Alle 18.30 la degustazioni di dolci a base di mandorle e, in chiusura, intrattenimento musicale.

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