«Puntiamo alla città metropolitana» 

Radicamento e crescita elettorale. Orizzonte Comune individua i due obiettivi a breve termine nel sassarese strutturando il coordinamento provinciale, presentato ieri nel Palazzo della Provincia. Sono 32 i componenti dell’organismo interno guidato da Gianni Carbini, ex vicesindaco del capoluogo turritano durante la giunta di Nicola Sanna e che, in questo modo, fa il suo ritorno sulla scena politica dopo una lunga assenza. «Il nostro- dichiara Franco Cuccureddu, coordinatore regionale e assessore al Turismo della giunta Todde - è un movimento che appartiene a un’area moderata del civismo, fatta di persone che non tengono ad avere una tessera e non hanno un’impronta ideologica».

In città Orizzonte Comune ha raggiunto il 4 per cento alle ultime comunali esprimendo un assessore alle Infrastrutture, Massimo Rizzu, coordinatore provinciale uscente, e Alessandro Boiano tra i consiglieri, mentre sono 4 i sindaci del progetto in provincia, tra Tissi, Castelsardo, Muros e Monteleone Rocca Doria. Ora l’intenzione è alzare l’asticella aumentando le preferenze. «Puntiamo- continua Cuccureddu -alle elezioni di settembre di secondo livello della Città metropolitana».

