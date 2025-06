«Puntiamo a realizzare un palazzetto dello sport a Santa Lucia» 

Il Comune di Assemini parteciperà al bando “Sport e periferie 2025” per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in località Santa Lucia. Il primo passo è stato presentare al Dipartimento dello sport della presidenza del Consiglio dei ministri un progetto e una richiesta di contributo da circa un milione di euro, a cui si aggiungerebbero ulteriori 400mila euro da fondi comunali. Se il Comune dovesse risultare beneficiario dei fondi, l’ex “Angy Village” diverrebbe un’area multifunzionale a consumo energetico quasi zero: «Ci stiamo impegnando - ha commentato il sindaco Mario Puddu - affinché Assemini torni a essere un fiore all’occhiello per lo svago».«Da mesi stiamo lavorando a questa candidatura - ha aggiunto l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni - per creare uno spazio idoneo allo svolgimento degli incontri di caratura regionale e nazionale».

L’obiettivo è realizzare un palazzetto polifunzionale che possa ospitare pallavolo, pallamano, basket, calcio a 5, kickboxing, taekwondo e discipline affini paralimpiche: «Ambiamo a un luogo che possa accogliere anche giochi studenteschi, attività ludico-sportive per i meno giovani e attività motorie per le categorie meno fortunate e assistite sia a livello economico sia a livello psicofisico».

