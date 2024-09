«Puntiamo a entrare in Champions» 

Sassari. «Puntiamo a superare le qualificazioni per disputare la Champions League»: nelle parole di Alessandro Cappelletti tutta la voglia di rifarsi dopo la sfortunata stagione passata. Il quasi 29enne play è l'unico sopravvissuto, assieme al capitano Eimantas Bendzius, alla rivoluzione estiva che ha portato dieci giocatori nuovi. «Sono contento che il coach Markovic mi abbia scelto per restare. Questo comporta anche la responsabilità di far capire ai miei nuovi compagni di squadra dove sono arrivati, quanto la Dinamo significhi per tutta l'isola».

Capelletti evidenzia quali sono le caratteristiche del “nuovo” Banco di Sardegna: «La difesa è il marchio di fabbrica di Markovic. Dalla difesa attingiuamo la forza per l'attacco e per aggredire partita e difesa. Poi quest'anno c'è grande omogeneità e chiunque può essere a turno protagonista».

Mancano ormai dieci giorni alla prima sfida dei preliminari di Champions, in Turchia: «Adesso c'è il torneo di Sarajevo come prova generale e lì dovremo fare qualcosa in più rispetto a Cagliari, dovremo essere più precisi e soprattutto dovremo anche studiare gli avversari per impostare la partita. L'obiettivo è vincere la semifinale e poi la finale. Vogliamo avere una stagione in Europa». ( g.m. )

