«Puntiamo a diventare un Comune montano» 

«Cosa si sta facendo per far diventare Quartucciu Comune montano e avere finanziamenti per l’agricoltura?».

A chiederlo è il consigliere dell’opposizione nell’assemblea civica del Municipio Franco Paderi, che ha presentato un’interrogazione sul tema. Sullo sfondo c’è la legge 991 del 1952 che definisce i “provvedimenti in favore dei territori montani”.

«Una norma nazionale che dà la possibilità di inquadrare il territorio, con una serie di benefici che verrebbero a cascata dall’istituzione del Comune montano», ha sottolineato Paderi. «Parlo di fondi importanti che si potrebbero ottenere a beneficio del settore dell’agricoltura. Considerato che abbiamo il Distretto rurale», ha aggiunto l’esponente della minoranza, «ci sarebbe la possibilità di dirottare a Quartucciu dei finanziamenti sicuramente utili per il Comune ma anche per valorizzare chi lavora a Sant’Isidoro e lo stesso Distretto. Il mio», ha detto ancora Paderi, «vuole essere un suggerimento propositivo, un’iniziativa a cui fra l’altro stavo lavorando quando ero assessore».

Proposta rivolta verso i banchi della Giunta e del sindaco, in attesa di una risposta scritta o verbale che potrebbe arrivare alla prossima riunione di Consiglio.

