Punti luce, pali e quadri elettrici: via tutto 

Strade al buio, pali della luce caduti e che rischiano di cadere da un momento all’altro sulle macchine o sui passanti: a San Gavino prenderà il via tra un mese una rivoluzione della rete dell’illuminazione pubblica che da anni attende interventi urgenti. Il Consiglio comunale, all’interno del piano di transizione ecologica (Pte), ha approvato all’unanimità una convenzione con la Edison (su piattaforma ministeriale della Consip) che nel giro di poche settimane permetterà di gestire l’illuminazione pubblica in maniera efficiente e con la riduzione delle emissioni inquinanti. Lo rimarca il sindaco Carlo Tomasi: «La convenzione prevede la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, compresa la fornitura di energia elettrica e la realizzazione di interventi di efficienza energetica. Piano piano tutti i punti di illuminazione (2007 in tutto) verranno sostituiti con punti nuovi, a Led, e saranno sostituiti 33 quadri elettrici e ben 100 pali della luce che si trovano in situazioni precarie. L’avvio dei lavori è previsto per l’inizio di febbraio».

I risultati attesi

La convenzione, della durata di 9 anni, permetterà all’amministrazione municipale di avere dei risparmi economici rispetto alla gestione attuale: il Comune spenderà in totale 2 milioni 414mila e 343 euro, con una media annuale di 243mila euro rispetto agli attuali 303.235 euro all’anno, con un risparmio di 59.362 euro ogni 12 mesi. «La riduzione di emissione di anidride carbonica – aggiunge Carlo Tomasi – sarà davvero significativa. Considerate le attuali condizioni degli impianti di illuminazione pubblica era necessario non solo migliorare la gestione del servizio ma anche effettuare lavori di adeguamento e ammodernamento della rete: saranno razionalizzati i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone costi di esercizio e manutenzione. Ci saranno anche una riduzione dei consumi e un miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale». Sulla stessa linea il vicesindaco Nicola Ennas: «La convenzione prevede una decrescita del costo annuo. Sono necessari interventi immediati di manutenzione: saranno attuati già dal primo anno».

I disagi attuali

Risale a poche settimane fa la più recente caduta di un palo della luce in mezzo alla carreggiata di via Foscolo, strada che costeggia le scuole medie del paese. Non si contano le strade al buio ma in periferia ci sono ancora strade che aspettano una riqualificazione e che sono quasi al buio come via Brivanda. Lo rimarca il pensionato Antonio Garau: «Da anni aspettiamo la sistemazione di questa strada praticamente al buio al di là di qualche plafoniera. Il pericolo è alto soprattutto la notte: in questa via sterrata e piena di buche abitano diverse famiglie, ci sono bambini e persone con disabilità. A quando gli interventi?»

