Punti di ristoro, polvere e silenzio 

Qualcuno chiuso e abbandonato, altri semidistrutti o in attesa di essere dati in concessione. I punti ristoro comunali sorgono nei luoghi più belli della città e potrebbero offrire, oltre che un servizio a cagliaritani e turisti, anche decine di buste paga. Monte Urpinu, Parco della musica, via dei Donoratico, Giardino sotto le mura, Sant'Elia. Ognuno con una storia diversa fatta di contenziosi, affitti e contributi previdenziali non pagati, mancanza dei requisiti dichiarati in sede di gara. Piccoli e grandi pasticci che presto però potrebbero essere solo un ricordo. Di contro, i locali dati in concessione funzionano, e anche bene a sentire i gestori del Colle di san Michele, Terramaini ed ex Vetreria, solo per citarne alcuni.

Terrapieno

Le due spine nel fianco sono al Terrapieno. Il Charanga è stato un locale notturno affollato dai giovani nelle notti degli anni ‘90. Poi, nel 2006, la revoca della concessione all’associazione che gestiva lo spazio. Da quel momento sono iniziate le occupazioni abusive, sino al 7 maggio 2023, con lo sgombero degli ultimi inquilini. «Lo spazio, ora affidato in custodia ai concessionari dei vicini Giardini pubblici, fa parte della prossima gara di aggiudicazione che contiamo di affidare entro il 2025», assicura Fabrizio Porcedda, dirigente dei Parchi comunali. Stesso discorso per il locale dei Giardini sotto le Mura, mai aperto per una diatriba tra i vincitori della gara e il Comune. «Il punto ristoro è in fase di apertura, siamo in attesa dell’assegnazione».

Sant’Elia

Altro punto nero dei locali pubblici abbandonati, i chioschi di Sant’Elia, realizzati dal Comune su area del demanio marittimo e di competenza della Capitaneria di porto, cui devono essere riconsegnati. L’accatastamento è stato fatto a gennaio, ma nessuna risposta è arrivata dalla Capitaneria. Ora sono l’ennesimo monumento all’incuria sul lungomare, vandalizzati e distrutti.

Monte Urpinu

Il punto di ristoro sul Belvedere di Monte Urpinu, chiuso e abbandonato dal 12 ottobre 2012 perché senza autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività delle discoteca Sesto Senso, aveva violato le norme di sicurezza e creato disturbo per la quiete pubblica, potrebbe rappresentare la novità più importante. Raffaele Ventura è a capo dell’associazione di imprese che gestirà per nove anni anche gli spazi di Terramaini, ex Vetreria, Parco della Musica e Giovanni Paolo II. «Proprio in questi giorni abbiamo presentato al Comune i documenti per un intervento massiccio del valore di oltre 300.000 euro. Il progetto ha necessità ancora dell’autorizzazione della Sovrintendenza, ma contiamo a breve di iniziare i lavori». Volumetria e spazi non saranno modificati. «Il nostro obiettivo è realizzare un ristorante con spazi annessi dove sorgevano le mitragliere. Buone notizie anche per il punto ristoro del Parco della musica. «Abbiamo firmato il contratto ad agosto, contiamo di riattivarlo entro un mese, quando sarà concluso l’impianto fotovoltaico».

San Michele

Quando le cose funzionano gli effetti positivi sono tangibili. «A parte l’incendio, l’attività sta andando bene», spiega Carlo Ulleri, gestore sino al 2032 del ristorante sul colle di San Michele che dà lavoro a circa 10 persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA