«Punti di ristoro fondamentali nei parchi cittadini» 

Sono 12 i parchi, su una superficie complessiva di 100 ettari, di proprietà del Comune. «Parliamo di aree verdi dotate di giochi, spazi per lo sport, aree cani e punti di ristoro. Luoghi di incontro e di socialità», afferma Luisa Giua Marassi, assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico. «Il nostro obiettivo è di promuovere politiche di sostenibilità che permettano una fruizione inclusiva degli spazi. In modo particolare, i punti di ristoro nei parchi e giardini pubblici svolgono un ruolo importante nel migliorare l’esperienza di chi li vive, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile. Questo naturalmente va fatto nella cornice di una progettazione adeguata, che riprenda lo spirito del Puc, affinché i punti di ristoro, quelli attuali e quelli futuri, possano essere integrati in modo compatibile con l’ambiente circostante, in termini di affidamento, gestione e uso degli spazi».

Esiste una pianificazione di gestione e manutenzione? «Il parco di San Michele è gestito dall’impresa Santo Stefano, mentre il Parco degli Anelli fa parte dell’appalto del verde cittadino. Altri parchi, Monte Urpinu, Musica, Terramaini, Giovanni Paolo II ed Ex-Vetreria, rientrano nel contratto “Parchi Nord” affidato all’Ati Imera-Avr-Sicilville-Terramia. Mente gli altri, Giardini Pubblici, Giardino sotto le mura, Orto dei Cappuccini, Tuvixeddu e Bonaria,, riuniti in un gruppo denominato “Parchi Sud”, saranno fatti oggetto di affidamento integrato nei prossimi mesi e – conclude l’assessora – nel frattempo gestiti ciascuno da varie imprese, Vivanaturaverde, Primavera ’83, Omnia».

