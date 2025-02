Punti Champions: rossoneri obbligati a non sbagliare  

Una scintilla di speranza lunga novanta minuti per il Milan che a Bologna si deve aggrappare alle ultime chance di correre ancora per un posto in Champions League. La vittoria serve per il morale, dopo la brutta sconfitta di Torino e l'eliminazione europea, ma soprattutto per la classifica, per provare ad agganciarsi al treno per il quarto posto. E non sarà facile, perché il Bologna in casa non ha mai perso nel 2025 e, anzi, in stagione guardando alle sfide di campionato è andato ko solo una volta al Dall'Ara, contro il Verona il 30 dicembre.

E' uno scontro complicato per il Milan: entrambe le squadre sono appaiate a 41 punti e il Bologna vanta anche una maggiore media gol con 38 reti realizzate contro le 37 dei rossoneri. Certo, sulla carta il Milan è una squadra meglio equipaggiata, ma la pressione sul gruppo e sui singoli è di difficile gestione. I clamorosi errori di alcuni giocatori sono frutto della disattenzione, magari anche della sfortuna, e probabilmente anche della pressione psicologica che fa perdere serenità e spensieratezza.

Nuove regole

Ora, però, il Milan non può più sbagliare. Sergio Conceiçao cerca la strada per frenare la discesa costante della squadra rossonera. Ha introdotto nuove regole per aumentare il rendimento, ha provato a lavorare sull'atteggiamento, ha chiesto interventi importanti sul mercato, alle volte si è preso le responsabilità mentre altre ha sottolineato gli errori della squadra, ma i problemi del Milan non hanno ancora trovato una soluzione. Anche a Bologna sono tanti i dubbi di formazione. Conceiçao non ha parlato in conferenza e quindi non ha dato indicazioni esplicite. Non ci sarà Walker, che sta facendo lavoro differenziato a Milanello, al suo posto confermato Jimenez. In attacco, invece, ci sarà probabilmente qualche esclusione importante. Uno tra Leao e Joao Felix dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. Unica punta Gimenez. Ma al di là della formazione è lo spirito che il Milan deve ritrovare. A Torino in pochi hanno giocato fino alla fine con grinta e fame. Si è distinto Pavlovic che aveva la valigia pronta a gennaio. A Bologna sarà forse l'ultima chance per salvare la stagione, al Dall'Ara il Milan dovrà reagire e riscattarsi per dimostrare quale Europa vale.

