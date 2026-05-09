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10 maggio 2026 alle 00:42

Punti Champions a Lecce per la Juve 

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LECCE 0

JUVENTUS 1

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Veiga (25' st Helgason), Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom (17' st Jean); Pierotti, Coulibaly, Banda (30' st N'Dri); Cheddira (30' st Camarda). All. Di Francesco.

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie (41' st Gatti), Locatelli, Koopmei- ners, Cambiaso (38' st David); Conceicao (38' st Zhegrova), Yildiz (38' st Boga); Vlahovic (32' st Holm). All. Spalletti.

Arbitro : Colombo di Como.

Rete : nel pt 1' Vlahovic.

lecce. Un gol di Vlahovic dopo 12” basta alla Juve per battere (1-0) e inguaiare il Lecce e avvicinare terzo posto e Champions.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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