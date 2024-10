Punteruolo rosso, via le palme 

Il punteruolo rosso distrugge le palme in città e l’amministrazione comunale decide di abbatterle e di rimpiazzarle. «Il punteruolo rosso, come previsto, le ha attaccate irrimediabilmente - dice il sindaco Ignazio Locci - le sostituiremo con altre palme più giovani e di una qualità che non viene colpita dal famigerato insetto». Si tratta di 30 esemplari sui quali ormai l’unico intervento previsto è l’abbattimento. «La manutenzione delle palme è sempre stata molto impegnativa economicamente - aggiunge Locci - e, nonostante gli sforzi, ogni anno circa 12, 13 esemplari venivano colpiti benché trattati secondo profilassi. Ma non solo: il programma di lotta al punteruolo prevedeva obbligatoriamente l’utilizzo di prodotti altamente nocivi per l’uomo che abbiamo consapevolmente deciso di non impiegare più». Si tratta di un lavoro che prevede vari passaggi e un investimento economico importante. «È un lavoro che abbiamo avviato e intendiamo portarlo avanti».

