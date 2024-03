Punteruolo rosso, salve due palme su tre 

Una palma abbattuta, le altre dovrebbero essere salve. È il bilancio del trattamento contro il punteruolo rosso messo in campo dalla Pro Service con il Comune nell’area verde di Quartello. «L’intervento», spiegano dal settore Ambiente del Municipio, «ha avuto come esito il salvataggio della maggioranza delle piante aggredite dal parassita».

Tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino residente nel rione quartese, seguita da un sopralluogo durante il quale è stata «riscontrata la presenza del punteruolo rosso in tre delle grandi palme presenti nel parco prospettante la via Fiume», fanno sapere ancora dagli uffici dell’Ambiente. «Le piante sono state prontamente prese in carico dalla ditta incaricata per lo svolgimento del trattamento programmato – uno dei tre previsti durante l’anno - al fine di contenere ed eliminare il dannoso parassita». Dalle verifiche «dopo il trattamento risulta che per una delle tre palme si dovrà provvedere all'abbattimento ed al successivo smaltimento. Ciò avverrà tra qualche giorno dopo che il prodotto somministrato nell'albero avrà fatto il suo effetto di uccisione anche delle uova e larve del punteruolo. Le altre due piante, invece stanno dando segni di rinvigorimento, e questo denota l'eliminazione del parassita».

RIPRODUZIONE RISERVATA