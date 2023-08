Puntellati i balconi pericolanti:  a rischio 23 alloggi popolari 

Terrazzi che si sbriciolano, facciate che si sgretolano e all’interno la situazione non cambia per i 23 alloggi di edilizia residenziale pubblica, consegnati nel 2019 ma con problemi di infiltrazioni e crolli già da allora. Tutti i 23 balconi, dichiarati inagibili, sono stati puntellati e supportati da impalcature con divieto di affacciarsi per i residenti. Viverci è diventato impossibile per le famiglie che minacciano di recarsi dal sindaco per presentare l’ennesima protesta. «Viviamo come terremotati e non intendiamo pagare alcun canone a queste condizioni, - lamenta Fortunato Occulto – viviamo in uno stato di pericolo costante, non ci sentiamo liberi e abbiamo paura che possa cedere una parete o il tetto da un momento all’altro». (m.p.)

