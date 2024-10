punteggio pieno per cagliari e chia 

Sono rimaste in due. Il Città di Cagliari e il Domus Chia, dopo la terza giornata di Serie C1, sono le uniche squadre ancora a punteggio pieno. L’avvio del massimo campionato regionale vede ancora tanto equilibrio. La classifica lo conferma, anche se la stagione è appena iniziata.

Quella del Città di Cagliari è cominciata alla grande. Sabato la squadra di Foletto ha dilagato con il 12-1 esterno sul campo dell’Happy Fitness Center. A segno Tricarico con una tripletta, Porru, Foppa e Vacca con una doppietta a testa, Matza, Erriu e Paderi. Più combattuta la sfida che ha visto trionfare il Domus Chia per 4-2 sul campo del Cus Cagliari grazie ai gol di Pinna, Cabras, Trevisan e Trincas.

Alle spalle delle due prime della classe inseguono a quota 7 punti la Villacidrese e il Sestu Sardinia Futsal. A Villacidro i padroni di casa hanno battuto 8-2 lo ZB Iron Bridge con una tripletta di Murgia e le marcature di Sergio Rocha, Rafinha, Farris, Pistori e Loddo. Il Sestu ha trionfato invece per 8-3 sull’Ichnos Sassari con la tripletta di Versace, le doppiette di Arguig e Aramu e il gol di Carletti. Primo successo in campionato per la Fanni Futsal Sassari con il 5-3 interno sul Futsal Villasor grazie alle doppiette di Fiori e Yamada e la rete di Karouani. Conquista i primi tre punti anche il Portoscuso in casa contro il Futsal 4 Mori. L’8-6 finale porta le firme di Farris (tripletta), Sanna (doppietta), Carboni, Serra e Uccheddu. Si giocherà domani alle 20,30 Villaspeciosa-C’è Chi Ciak. Entrambe le squadre cercano il primo successo in questo campionato.

Coppa Divisione

In settimana si è giocata la terza giornata del girone di Coppa Divisione, competizione riservata alle formazioni Under 23 delle società iscritte ai campionati nazionali. Il Monastir conferma il primato con il terzo successo su altrettante gare grazie al 7-2 sulla Jasnagora. L’Alghero ha battuto 6-4 il Quartu. Domenica prende il via il campionato nazionale Under 19.

