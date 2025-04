Punt’e trettu chiusa ai camperisti 

Accesso alla pineta di Punta Trettu chiuso al transito di auto e camper: è il risultato dell’operazione congiunta di amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu e corpo Forestale per la tutela della fascia costiera contro i fenomeni di degrado ambientale causati dalla sosta selvaggia dei camper.

«Venerdì scorso – spiega la sindaca Elvira Usai – di concerto con gli agenti forestali, abbiamo fatto sistemare una segnaletica specifica in italiano e in inglese e deciso la chiusura all'ingresso della pineta per tutelarne le caratteristiche ambientali. Inoltre ci è già stato consegnato il progetto di riqualificazione dell'intera area che si affaccia sulla laguna, contiamo di intervenire appena avremo le risorse economiche disponibili». Si tratta di un area come più volte ribadito da Carla Sabiu, comandante della stazione forestale di Sant'Antioco, di una pineta a tutela tecnica e giuridica del corpo forestale e vigilanza ambientale, in quanto è sottoposta a piano di coltura e conservazione a seguito di rimboschimento delle zone litoranee. Punta Trettu ambitissima per la sua posizione strategica, ideale per la pratica di sport acquatici, attira quotidianamente numerosi turisti, Alcuni di loro sostano correttamente ma altri, come è avvenuto fino a qualche giorno fa, fanno della pineta un’area di campeggio abusivo. Già lo scorso anno gli agenti del corpo forestale hanno sanzionato diversi camperisti anche per la circolazione e sosta su suoli forestali naturali.

«Grazie al lavoro del corpo Forestale e mettendo in sinergia le nostre risorse - conclude la sindaca - riusciamo a tutelare l'area in questione e a programmare interventi duraturi e definitivi per quanto concerne il suo sviluppo turistico. Ci auguriamo di affrontare la stagione estiva con presidi certi e che facciano comprendere a tutti i fruitori che si può godere dei luoghi senza rovinarli». Nei prossimi giorni saranno intensificati i controlli anche nella parte sangiovannese di Porto Botte, località dove nei giorni scorsi sono comparse scritte contro i camperisti e contro il sindaco di Giba Andrea Pisanu che, anche ieri, ha raccolto la solidarietà di numerosi amministratori. Dura condanna anche da parte dell’associazione sarda Enti Locali: «Fare il sindaco oggi – si legge in una nota – è non solo sempre più difficile per le tante incombenze amministrative, ma è anche rischioso per la propria incolumità e serenità personale e familiare».

