Punte a segno: poker di Iesu,  Imoh ne fa due 

Giornata di grandi firme nei campionati regionali, con gli attaccanti in gran forma e protagonisti di marcature in alcuni casi multiple. Così la graduatoria dei bomber cambia, in vista dello sprint finale del torneo che incoronerà il principe delle punte in Eccellenza e nei tre gironi di Promozione.

La doppietta

Nuovo capo cannoniere solitario nel massimo torneo regionale è Ryduan Palermo, autore per la Villacidrese di una rete nel match perso in casa col Li Punti: l’argentino sale a 20 reti staccando Mattia Caddeo del Ghilarza fermo a 19. Salto in avanti anche di Imoh del Bosa, la cui doppietta alla Tharros lo porta a quota 18. Un gradino sotto c’è Sanna della Tharros, anche lui autore di due centri nella stessa partita.

La quaterna

Grande prestazione di Iesu del Villasimius nel girone A di Promozione: la punta ha messo a segno ben 4 gol nella sfida dominata (8-0) con il La Palma, per un totale di 20 reti. I primi inseguitori sono a 11, con Mboup del Castiadas (un gol al Cortoghiana) che ha raggiunto Piras del Cus Cagliari e Milia del Villamassargia. Nel girone B la doppietta al Siniscola fa salire Antonio Pili dell’Idolo a quota 16, sempre più primatista. Il gruppo C vede tre giocatori al comando con 16 reti: Domenico Saba dell’Usinese è stato agganciato da Victory Igene del Sennori (un gol al Tempio) e Sergio Valenti del Tempio (due centri col Sennori). Doppietta anche per Patrick Ferreira del Coghinas, ora a quota 15.