Punte a secco, tutto rimandato tra Ossese e Alghero 

Osesse 0

Alghero 0

Ossese (4-3-1-2) : An. Sechi; Ubertazzi (77’ Madeddu), Russu, Fancellu, Tuccio; Tanda (60’ Pinna), Nurra, Scanu (60’ Porcheddu), Saba; Mascia (67’ Vinci), Franchi (67’ Virdis). In panchina Carboni, Scipioni, Gueli, Al. Sechi. Allenatore Demartis.

Alghero (4-2-3-1) : Piga; Pireddu, Serna, Sini, Spanu; Al. Scanu, Mereu; Sanna (65’ Marras), Iesu (73’ Carboni), Mula (87’ Delizos); Scognamillo (78’ Oli Oro). In panchina Gobbi, Milia, Manunta, Kamana. Allenatore Giandon.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Note : ammoniti Sanna, Scognamillo, Sini, Saba, Russu, Serna, Vinci; recupero 1’ pt e 5’ st.

Ossi. Finisce in pareggio a reti inviolate, al “Walter Frau”, l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza tra Ossese e Alghero. Il tecnico di casa Demartis vara un parziale turnover nell’undici iniziale; il collega Giandon si affida allo zoccolo duro con Spanu sugli scudi, autore di un pericoloso tiro-cross (3’) e di un assist per il diagonale di Pireddu (8’). L’occasione d’oro per gli ospiti arriva con Mula (20’) che sbaglia di piatto un facile tap-in.

La ripresa è di marca ossese. Franchi al 61’ manda di testa fuori. Al 76’ controllo da cineteca di Vinci, che si accentra e incrocia il tiro ma Piga chiude lo specchio. Dagli sviluppi del corner Russu spedisce altissimo da pochi metri. All’84’ Saba pesca Vinci in profondità ma Piga c’è. In pieno recupero Virdis ha il pallone della vittoria ma sciupa da due passi.

RIPRODUZIONE RISERVATA