VaiOnline
Via Meilogu.
04 settembre 2025 alle 00:15

«Puntavano alla gola, sono viva per miracolo» 

Il racconto dell’impiegata azzannata dai pitbull lasciati liberi nel cortile della scuola 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Stavano arrivando alla gola: ero a terra, mi avrebbero uccisa. Sono salva solo grazie all’intervento di alcuni ragazzi che da via Quirra hanno sentito le mie urla: hanno scavalcato e attirato l’attenzione dei cani. Credo che uno di loro sia anche rimasto leggermente ferito».

Il racconto choc

Daniela Serra, 66 anni, è l’impiegata amministrativa della scuola di via Meilogu che lo scorso 28 agosto è stata azzannata da due pitbull: cani (adesso sono tre) che circolano liberamente all’interno del cortile dell’istituto. Appartengono a un uomo che occupa abusivamente la vecchia casa del custode e tengono sotto scacco il personale della scuola. Alcuni dipendenti nei giorni scorsi sono stati costretti a barricarsi all’interno dell’edificio per evitare di essere attaccati.

«Ma mica sono lì da poco», denuncia Serra, che decide di parlare «perché questa situazione deve essere risolta: non si deve aspettare la tragedia». Dal Comune, dopo l’aggressione subita dall’impiegata, hanno fatto sapere di aver inviato la polizia locale per un sopralluogo: «Tardi», dice lei, «la prima segnalazione ufficiale e protocollata sulla presenza dei cani risale ad aprile. Sono addirittura arrivati all’interno e uno era stato chiuso in una stanza. Poi», prosegue, «ulteriori pec sono state spedite a giugno. E ancora a luglio. Si segnalava anche la presenza di un abusivo in un immobile pubblico, in una scuola: questa cosa sembra passare in secondo piano, ma come è possibile che venga considerata normale?».

La corsa in ospedale

La polizia locale «è intervenuta, vero. Ma ci è stato detto che i cani hanno il microchip, quindi non possono essere portati via». Qualcosa si è mosso dopo che è stato versato il primo sangue, quello di Daniela Serra, finita in ospedale dopo essere stata morsicata «alla gamba, al braccio, al fianco. Stavano salendo».

Lei se l’è vista brutta e, solo a quel punto, in Comune è stato convocato un vertice per affrontare l’emergenza: «Le lezioni iniziano a metà settembre», sottolinea Serra, «ma alcuni bambini sarebbero dovuti venire a scuola anche il primo di settembre, nell’ambito delle attività legate a un progetto. Invece sono stati dirottati altrove, a causa della presenza di quei cani. Io amo gli animali, ma questa situazione è inaccettabile».

Polemica politica

Se in Municipio si stanno muovendo vari assessorati, si mobilita anche l’opposizione: «In questi casi non servono mezze misure», attacca dal centrodestra Alessandra Zedda, «è necessario procedere subito con l’allontanamento dei cani pericolosi (diretta responsabilità del proprietario) e con lo sgombero della struttura occupata abusivamente».

Zedda, in passato, è stata «assessore comunale all’assistenza zooiatrica: abbiamo avuto sempre il controllo dei cani microchippati, facendo ricorso al canile comunale e a quelli convenzionati. Non oso immaginare», conclude la consigliera comunale, «cosa sarebbe successo con gli alunni e cosa può succedere se non si interviene con azioni decise di sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Caso Grillo

Tragedia familiare blocca la fine del processo

Morto a Roma il figlio di 22 anni del presidente del collegio Marco Contu, sentenza il 22 settembre 
Andrea Busia
Intervista

«La legislatura va avanti fino alla scadenza ma con un Pd più forte»

Deriu: il problema della decadenza non esiste,  i processi dureranno oltre il termine del 2029 
Roberto Murgia
1931-2025

«Era una persona speciale Il nostro saluto al direttore Emilio Fede»

I ricordi di Antonello Sanna e Milly Carta, custodi del condominio di Milano 2 
Luigi Barnaba Frigoli
Mostra internazionale del cinema

A Venezia “Il Mostro”e riemerge la pista sarda

Un cast isolano sul red carpet del Lido per la prima dell’attesa serie Netflix Alle radici del serial killer fiorentino: l’omicidio di Barbara Locci e del suo amante 
Francesco Abate
La polemica

Fondi Nato, retromarcia sul Ponte

Il ministero dopo il no Usa ai «conti creativi»: è finanziato con risorse statali 