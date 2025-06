Puntare su Pisacane o “perdonare” Vanoli? È il grande dilemma del Cagliari post Nicola 

«Lascio un angolo di me in questa terra e riparto con la leggerezza di chi sa che il vero orgoglio nasce dall’attaccamento genuino». Nel momento dell’addio, Davide Nicola prova così a dare un senso anche emotivo e poetico, non solo professionale, alla sua avventura nel Cagliari, come non aveva mai fatto in dieci mesi, talmente era focalizzato sull’obiettivo, se non attraverso le solite frasi di circostanza sui tifosi e sul popolo sardo in generale. Il post su Instagram dell’allenatore piemontese entra dritto al cuore, e vengono subito alla luce i ringraziamenti a quella che definisce «la famiglia rossoblù», in primis al presidente Giulini con cui si preannuncia un braccio di ferro economico (restano in ballo due anni di contratto da un milione e passa ciascuno) dopo quello tecnico che ha portato all’esonero. Ad Asseminello è stato gradito, tra gli oltre seimila like, tra l’altro, spiccano quelli dei due capitani Pavoletti e Deiola. Ma la testa, nel quartier generale del Cagliari è rivolta al suo sostituto, per il quale sembra essere ormai diventata una corsa a due, tra Paolo Vanoli (è previsto un incontro nel weekend) e Fabio Pisacane (per il quale spingono in tanti all’interno del club, ma non tutti).

Lo smacco

Sono ore di riflessioni intense e confronti continui. Anche perché dalla scelta dell’allenatore potrebbe dipendere un ciclo importante, almeno questa è la speranza. Anzi, l’obiettivo. Il profilo di Vanoli convince a 360 gradi, non a caso era stato individuato per il post Ranieri. Anche se il modo in cui si è interrotta la trattativa un anno fa potrebbe essere il nodo più intrecciato da sciogliere, più di quello economico o tecnico. Nel Cagliari, infatti, c’è chi non ha ancora digerito quella cena a Verona con un pre-accordo come dessert, sconfessato, però, la mattina successiva dallo stesso Vanoli che ha ceduto alle lusinghe del Torino senza dare nemmeno il tempo di rilanciare agli interlocutori rossoblù. Costretti a quel punto a ripiegare su Nicola.

Nel frattempo, il progetto granata è naufragato e il ritorno di fiamma vien da sé. Proprio ieri, tra l’altro, il Toro ha comunicato ufficialmente il divorzio per poi annunciare qualche minuto dopo il matrimonio con Baroni. Come nel caso di Nicola, la situazione contrattuale di Vanoli è tutta da gestire non essendoci stata una rescissione consensuale. Ma forse questo è l’ultimo dei problemi. Il primo è più una questione d’onore (l’incontro nel weekend potrebbe essere d’aiuto). L’altro è quasi amletico: quanto è realmente disposto il Cagliari ad accantonare l’idea di puntare su Pisacane?

Pisacane resiste

Sull’eventuale promozione del tecnico napoletano non sono un mistero le perplessità del direttore sportivo Bonato, che pure ne ha sempre apprezzato (anche pubblicamente) il lavoro svolto con la Primavera. Magari considera il passaggio delicato e prematuro. Sulla questione ha avuto un confronto con Giulini nei giorni scorsi e rischierebbe di pagarlo se alla fine la scelta dovesse ricadere proprio su Pisacane. In discussione non è certo l’operato del ds, figura preziosa e chiave nelle scelte importanti del club negli ultimi due anni e mezzo e che anche stavolta rivendica, appunto, la condivisione delle scelte attraverso le quali sono arrivati i risultati, sia sportivi che economici. Fiato sospeso, dunque. L’ipotesi Pisacane resta comunque in caldo e ha parecchi sostenitori, compreso il patron, all’interno della società dove il confronto è aperto. Nel frattempo, si valutano i pro e i contro anche di un eventuale effetto Vanoli (o chi per lui). Una cosa è certa: una decisione definitiva verrà presa entro la fine della settimana prossima.

