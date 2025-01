Punta S’Aliga danneggiata dal maltempo  

Punta S’Aliga, a Portoscuso, è diventata un’isola. Le forti mareggiate delle scorse settimane hanno cancellato la striscia di sabbia che ancora teneva unita Punta S’Aliga alla terraferma. Più di due chilometri di sabbia bianca, paradiso dei kiters e di bagnanti in cerca di tranquillità, Punta S’Aliga si affaccia sulla laguna di Boe Cerbus, un ecosistema fragile da proteggere. Il fenomeno dell’erosione da queste parti purtroppo non è una novità.

«Già in passato si è verificato qualcosa del genere ma non così marcato come si può osservare ora – dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori – aspettiamo per capire se la natura farà il suo corso, come è già capitato. L’erosione si è manifestata in questo tratto di costa da quando è stata fatta la scogliera a protezione del bacino dei fanghi rossi». Un fenomeno che è diventato sempre più evidente, fino alla scoperta dei giorni scorsi: la striscia di sabbia è sparita, Punta S’Aliga è diventata un isolotto.

L’amministrazione comunale di Portoscuso ha in progetto un intervento anti-erosione per provare a salvare la striscia di sabbia che si assottiglia sempre più, anche se i tempi di inizio lavori non saranno rapidi. «C’è un progetto da un milione e mezzo, in parte soldi del Piano di Disinquinamento e in parte dall’accordo di programma con Ministero e Regione – dice il sindaco Atzori – non sarà una cifra risolutiva ma ci permette un primo intervento, in un ecosistema molto delicato per l’equilibrio della laguna, che ha risvolti anche sull’attività della pesca. Il progetto prevede la sistemazione di barriere biodegradabili sotto la sabbia, per contrastare l’erosione. Le tempistiche però non saranno brevi».

