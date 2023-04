Punta Negra,  un piano per la spiaggia 

La spiaggia di Punta Negra rischia di scomparire divorata dall’erosione. Il mare la consuma ogni anno di più e a valle ci pensano le acque superficiali a portare via la poca sabbia rimasta. La giunta del sindaco Mario Conoci, su proposta dell’assessore all’Ambiente Andrea Montis, ha dato mandato agli uffici di procedere «con ogni azione e intervento funzionali e necessari al contrasto e alla mitigazione dei fenomeni erosivi», si legge in una nota del Comune di Alghero.

L’obiettivo è favorire il ripristino, almeno parziale, della naturalità della spiaggia di Punta Negra.

Nel dettaglio, si procederà alla realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica per la riqualificazione degli habitat naturali del sistema dunale, con percorsi obbligati per i bagnanti e barriere fisiche a protezione delle specie vegetali. Si interverrà, infine, con la rimozione della pavimentazione in cemento presente nel parcheggio, in modo da restituire al terreno la permeabilità.

Punta Negra è un gioiello ambientale incastonato sulla costa di Fertilia. La particolare conformazione fisica definita a “tasca” della spiaggia, contribuisce ogni anno al depositarsi di grandi quantità di materiale vegetale, creando dei cumuli che, soprattutto nel periodo invernale, impediscono al mare di restituire la sabbia sottratta dalle libecciate. »Prosegue un lavoro attento e costante a tutela delle spiagge e delle nostre coste - sottolinea - patrimonio ambientale di rara bellezza».

Tra le competenze amministrative del Comune ricade la gestione di oltre 70 chilometri di coste e tra queste proprio la spiaggia di Punta Negra. (c. f.)