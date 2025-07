Punta Negra inquinata, stop ai bagni 

Bagni proibiti a Punta Negra, il litorale a nord della città, nella borgata di Fertilia. Il sindaco Raimondo Cacciotto, preso atto della nota trasmessa dall’Arpa Sardegna con la quale si segnalavano i “fuori norma” per la presenza di enterococchi, ha firmato ieri l’ordinanza di divieto di balneazione. Si attendono adesso gli esiti dei campionamenti aggiuntivi previsti per oggi, così da verificare l’eventuale rispetto dei valori. Una doccia freddissima per gli abituali bagnanti della piccola baia, senza contare il danno di immagine per la località, dal momento che sulla spiaggia si affaccia un hotel a quattro stelle e i clienti non saranno contenti dello stop ai tuffi nel mezzo della loro vacanza al mare. Sarà importante capire come sia potuto accadere, analizzando le cause alla base dei parametri fuori norma che hanno costretto all’emissione dell’ordinanza di divieto di balneazione. L’ultimo provvedimento analogo risale al 2021 e in quell’occasione l’allora sindaco Mario Bruno aveva convocato un’immediata riunione operativa con tutte le istituzioni interessate dalla gestione dei reflui e di vigilanza sui servizi idrici. Una lettera era stata inviata anche ad Abbanoa, Egas, Distretto Idrografico della Sardegna, con una richiesta di informazioni relative alla situazione della rete delle acque reflue del Comune di Alghero. (c. fi.)

