Punta Molentis, rinasce il chiosco 

La solidarietà tra colleghi è molto in voga nel mondo agropastorale. La paradura tra allevatori consente di superare gravi momenti di difficoltà per svariati motivi: si regalano agli amici pecore oppure fieno, basta un grazie o una stretta di mano, magari davanti a un bicchiere di vino. Lo stesso è capitato in questi giorni a Villasimius. Di fronte al drammatico incendio di Punta Molentis che diciassette giorni fa ha devastato un chiosco, l'associazione Sardegna Futura-Mbn, che riunisce oltre 60 imprenditori impegnati nella valorizzazione dell'isola, ha dato vita a una task force che nel giro di pochi giorni ha ricostruito, a spese proprie, il chiosco di Punta Molentis.

Lieta sorpresa

«Devo essere sincero – dice Giorgio Tolomei, titolare dell’Oleandro – non mi aspettavo una simile gesto da parte degli imprenditori sardi. Mi hanno cercato loro, un gesto di solidarietà che mi ha fatto davvero molto piacere». La riapertura, però, non è dietro l’angolo: «Ci sono tante pratiche burocratiche da espletare – aggiunge – in questi giorni per esempio c’erano i tecnici dell’Arpas a effettuare dei controlli. La speranza è di ripartire entro questo mese e portare a termine la stagione. Vorrei ringraziare ancora di cuore tutti gli imprenditori, il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì che si è prodigato in maniera eccezionale per riaprire Punta Molentis, il Comune e tutte le persone e gli enti che sono stati coinvolti».

Il gesto

«Non potevamo rimanere indifferenti davanti a tragedie come quelle che hanno colpito Villasimius provocando una vera e propria catastrofe ambientale e imprenditoriale - afferma Andrea Podda, presidente di Sardegna Futura e fondatore della società di consulenza Mab & Co. -. Dallo scorso gennaio, quando l'associazione è nata, ci siamo sempre impegnati per sostenere la nostra isola e il suo tessuto economico, per questo davanti alla tragedia che ha colpito Giorgio Tolomei e la sua famiglia, con la distruzione del suo chiosco, ci siamo messi subito in moto per aiutarlo a risollevarsi nel minor tempo possibile».

Sardegna Futura ha organizzato una serata benefica di raccolta fondi il cui denaro, unito a quello delle donazioni ottenute sulla piattaforma di crowdfunding Gofoundme, ha consentito l'immediato acquisto di materiali per la ricostruzione del chiosco. «Ma il materiale da solo non sarebbe bastato - chiarisce Podda - grazie un socio di Sardegna Futura, titolare di un'impresa edile, abbiamo avuto strumenti e macchinari necessari alla ricostruzione. E poi, con il lavoro e l'impegno di tutti noi volontari, nell'arco di appena cinque giorni di “cantiere”, il chiosco di Punta Molentis è rinato ed è pronto ad accogliere i turisti in questa seconda parte di stagione».

