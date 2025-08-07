Punta Molentis, rimosse le carcasse 

Il parcheggio di Punta Molentis è di nuovo libero. L’ultima delle 39 auto bruciate nel rogo divampato domenica 27 luglio è stata rimossa ieri mattina e posizionata in un deposito comunale. Tocca ora ai proprietari recuperare e smaltire le carcasse. Per la riapertura del parcheggio al pubblico, che per ora resterà transennato, occorre aspettare l’esito del campionamento sul suolo: in caso di contaminazioni sarà necessaria una bonifica. Questione di pochi giorni, giura il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì: «Stiamo facendo il possibile per riaprire in sicurezza nel più breve tempo possibile garantendo magari un percorso pedonale al di fuori dell’area recintata».

L’obiettivo è riaprire per la settimana di Ferragosto, e cioè da lunedì. L’auspicio invece – col via libera degli enti coinvolti – è di vedere di nuovo Punta Molentis affollata (al momento si può accedere solo via mare) sin da domani mattina. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA