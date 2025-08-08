Punta Molentis riapre a tempo di record 

Punta Molentis riapre oggi anche via terra, ad appena tredici giorni dal disastro (e dopo una settimana dall’apertura via mare). L’ordinanza è stata firmata ieri sera dal sindaco di Villasimius Gianluca Dessì: «Non ho dormito la notte per consentire la riapertura totale nel più breve tempo possibile. Ci siamo riusciti grazie a un imponente lavoro di squadra che ha coinvolto praticamente tutti, dalla presidente della Regione Alessandra Todde ai vertici della Città metropolitana, dall’Arpas alla Forestale passando per il supporto decisivo dell’Area Marina e della Società in house. Un grazie particolare, infine, all’assessore regionale all’ambiente Rosanna Laconi, hanno davvero profuso il massimo sforzo».

I lavori

In pochi giorni sono state rimosse le 39 auto bruciate «e si è dato avvio – si legge nell’ordinanza – all’attività di scortico del terreno come concordato con gli enti di controllo». L’area dove si trovavano le carcasse resterà comunque off-limits, transennata e sorvegliata. Le persone transiteranno in un corridoio lungo il lato nord dell’area in questione. Sarà questo il nuovo accesso alla spiaggia, «un’area separata fisicamente – si legge ancora nel documento - dalla zona in cui sono in atto le lavorazioni, mediante posa di pali e rete di protezione. L’area oggetto di intervento è stata debitamente segnalata con cartellonista al fine di impedire l’accesso alle persone non autorizzate».

Le analisi

Gli esperti, insomma, dovranno completare le analisi sui prelievi di terra effettuati in questi giorni per capire se c’è stata o meno contaminazione del terreno. Nel primo caso si procederà alla bonifica dell’area. Così come restano da bonificare tutta la collina e le zone circostanti che sono finite in cenere.

Per quanto riguarda le carcasse delle auto adesso si trovano nel deposito comunale della zona industriale. Lì si sta procedendo all’identificazione di ogni vettura attraverso il numero di targa e di telaio. Sarà compito dei proprietari andare a recupera la carcassa per poi smaltirla.

Via libera

Le prenotazioni online per l’accesso a Punta Molentis via terra sono già attive «ma immaginiamo – aggiunge il primo cittadino – che il primo giorno in tanti arriveranno direttamente sul posto. Anche per questo il personale della società in house sarà a disposizione per fornire tutte le indicazioni». Il numero chiuso e le modalità di accesso non cambiano: al massimo duecento auto (per un totale stimato di non più di seicento persone) e ticket di 15 euro ad auto al giorno.

Da oggi, insomma, un angolo di paradiso viene restituito alla comunità: «Adesso abbiamo ancora più il dovere – dice ancora Dessì – di proteggere e preservare Punta Molentis». Manca un’ultima cosa: «Mi auguro di cuore che le indagini portino a qualche risultato. Riuscire ad identificare il responsabile di questo ignobile reato sarebbe la ciliegina sulla torta. Confido nell’operato delle forze dell’ordine».

