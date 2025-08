Punta Molentis, riapertura più vicina 

Ieri sono state rimosse le prime quindici carcasse d’auto dal parcheggio di Punta Molentis, oggi si dovrebbe proseguire con le altre ventiquattro. Una corsa contro il tempo per cercare di riaprire l’accesso via terra almeno per la settimana di Ferragosto, e cioè da lunedì 11 «anche se – dice il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì – mi auguro che si possa riaprire già da questo fine settimana».

Pulizia

Non basta però rimuovere le auto bruciate: una squadra di esperti dovrà infatti sondare il terreno sino a quindici centimetri di profondità per capire se c’è stata contaminazione (dalle lamiere in fiamme sono fuoriuscite sostanze che potrebbero essere pericolose per l’ambiente). Qualora l’area risultasse contaminata si procederà alla bonifica. «Sono passaggi – aggiunge Dessì – piuttosto lunghi e delicati, cercheremo però di riaprire in sicurezza nel più breve tempo possibile garantendo magari un percorso pedonale al di fuori dell’area recintata. Qualsiasi intervento è concordato con gli enti competenti, dalla Regione al Corpo Forestale. Il parcheggio dove dovrebbero sostare le auto, in ogni caso, è in un’area antistante a quella dove si trovano le carcasse».

Smaltimento

Carcasse che, tra oggi e domani, finiranno tutte in un deposito comunale nella zona industriale del paese. «Qui – spiega Gianni Giagoni, amministratore della società in house (che gestisce i parcheggi a pagamento nelle principali spiagge di Villasimius) – si sta provvedendo al censimento attraverso il numero di targa e di telaio. Sarà poi compito dei proprietari ritirare l’auto e provvedere allo smaltimento».

La riapertura totale di Punta Molentis – da sabato 2 agosto è possibile comunque accedere via mare grazie all’ordinanza del sindaco - potrebbe essere regolata diversamente rispetto al passato. «Stiamo valutando – chiarisce il primo cittadino – di limitare ulteriormente gli accessi in caso di allerta meteo per rischio incendi. Il numero chiuso di duecento auto al massimo è stato determinante nell’evitare una tragedia, potremmo stabilire di porre ulteriori limiti. Ma lo vedremo di volta in volta, in base appunto alle condizioni meteo».

Sbarchi

Continua, nel frattempo, il viavai di gommoni che scaricano e riprendono i turisti. Resta ancora chiuso lo stabilimento I Due Mari, quello non toccato dall’incendio (l’altro, in prossimità dei parcheggi, è stato distrutto ma verrà ricostruito). Una chiusura temporanea quella dei I Due Mari motivata col fatto che «i turisti che sbarcano – aveva detto Daniele Fanni, uno dei titolari – restano in spiaggia al massimo un’oretta e dunque non prenderebbero di certo un ombrellone e un lettino». L’appello dei titolari è sempre lo stesso: riaprire subito l’accesso via terra. Questione, ormai, di pochi giorni.

