Seicento persone, o forse è meglio settecento. Anzi no, al massimo cinquecento e anche senza ombrellone.

Discussioni (e altrettante ordinanze) che la scorsa estate hanno animato il dibattito sulla spiaggia di Punta Molentis, gioiello di Villasimius. Pareri e ipotesi che, a partire (forse) dal prossimo anno, non dovrebbero più esserci. Il Comune ha incaricato il Centro nazionale per le ricerche (Cnr) di effettuare uno studio approfondito per stimare la capacità di carico antropico di quella parte di litorale.

Lo scopo

«L’attività avrà l’obiettivo generale di stimare la capacità di carico della spiaggia, intesa come indicazione circa il numero di frequentatori sopportabile senza che siano alterate le funzioni geomorfologiche ed ecologiche del sistema», è scritto nella delibera della Giunta. Quattro i punti su cui si concentrerà l’attenzione: l’individuazione delle tendenze evolutive della spiaggia e la stima della variabilità morfologica stagionale della spiaggia emersa e sommersa, delle superfici utili della spiaggia e della loro variabilità e infine della qualità del quantitativo di sedimento disponibile.

Il sindaco

«Tutti avevano sentenze da dare su Punta Molentis», spiega il sindaco Gianluca Dessì, «adesso si procederà con uno studio serio. In base a quello che emergerà ci comporteremo di conseguenza». Nel 2025 la spiaggia gioiello - in particolare le colline circostanti - è stata danneggiata da un incendio terrificante (le indagini proseguono ma dei responsabili ancora nessuna traccia), mentre quest’anno le mareggiate ne hanno ridotto l’ampiezza.

Da qui una serie di ordinanze da parte del primo cittadino per limitare gli accessi. «Era fondamentale controllare l’impatto antropico e, allo stesso tempo, cercare di salvaguardare le attività economiche presenti», aggiunge Dessì, «riteniamo di aver agito nel migliore dei modi. Al termine dello studio del Cnr avremo dei dati scientifici precisi». Lo studio, che vede il coinvolgimento dell’Area marina protetta, costerà 35mila euro e andrà avanti per un anno e mezzo (termine ultimo per la conclusione dei lavori febbraio 2028).