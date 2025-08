Punta Molentis, primi tuffi in paradiso dopo le fiamme  

Dall’inferno al paradiso in sei giorni. Ieri mattina la spiaggia di Punta Molentis ha accolto di nuovo i turisti, quelli sbarcati dal mare. Fra i primi a toccare la sabbia bianca i passeggeri del Fiore di Maggio, un punto di riferimento per le escursioni all’interno dell’Area marina protetta di Capo Carbonara. «Erano felicissimi di poter vedere Punta Molentis», racconta Dante Sicbaldi, al timone della motonave da una vita. Per tutta la mattina, il viavai dei gommoni è stato continuo.

«Come consorzio di operatori marittimi – aggiunge Sicbaldi – teniamo a ringraziare per questa riapertura la presidente della Regione Alessandra Todde, che è venuta qui, e il sindaco Gianluca Dessì. Non sono solo i veneti che si rimboccano le maniche: ci siamo anche noi sardi. È stata una riapertura record. Adesso tutti al lavoro per riaprire anche l’accesso via terra».

Chiosco ancora chiuso

I turisti ieri però non hanno potuto gustare neanche un caffè. Lo stabilimento “I due Mari” infatti – il chiosco che non è stato interessato dall’incendio – è rimasto temporaneamente chiuso. «Non ha senso aprire in queste condizioni», spiega Daniele Fanni, uno dei titolari: «Sbarcano sì delle persone ma giusto il tempo di una nuotata, poi tornano in barca. Nessuno, ovviamente, prende un lettino nel nostro stabilimento». Il messaggio alle istituzioni? «Riaprire al più presto il passaggio via terra. Si portino via le carcasse delle auto e si bonifichi l’area, altrimenti la stagione per noi è a rischio. La spiaggia è rimasta intatta e meravigliosa. Era bella lunedì (il giorno dopo l’incendio) ed è bella adesso».

«Massimo sforzo»

Il sindaco Gianluca Dessì conta di avere il via libera per la riapertura totale dell’area entro una settimana: «Stiamo profondendo il massimo sforzo – spiega – per accelerare le operazioni di rimozione della auto e bonifica dell’area. Di più davvero non possiamo fare. Mi auguro che questo venga capito da tutti». Ieri qualcuno una volta in spiaggia, ha tentato di scavalcare le transenne che delimitano l’area coinvolta nell’incendio «ma – prosegue Dessì – il personale presente, tra vigili, capitaneria e staff dell’Area marina, ha svolto un ottimo lavoro di controllo». Qualche altro invece – in arrivo in auto dalla strada provinciale – ha spostato la sbarra per accedere via terra: «Siamo dovuti intervenire subito – conclude il primo cittadino – per bloccarlo. Siamo stati costretti a istituire un presidio fisso. L’ho detto e lo ribadisco, Punta Molentis è un patrimonio dell’umanità, atteniamoci alle restrizioni».

Le prossime tappe

Punta Molentis, insomma, riapre a tempo record ma la strada per il ritorno alla normalità sembra ancora lunga. La prossima settimana è in programma la rimozione delle 39 auto bruciate: saranno spostate in un deposito comunale. Da lì i proprietari avranno il compito di ritirarle e provvedere allo smaltimento. Il Comune dovrà quindi bonificare l’area (tramite una società specializzata): sul terreno ci sono i resti liquefatti delle carrozzerie. Saranno effettuati dei prelievi in profondità per capire se il terreno è stato o meno contaminato. Proseguono, nel frattempo, le indagini delle forze dell’ordine (in particolare del Corpo Forestale) coordinate dalla Procura: l’attenzione è concentrata su una o due auto sospette transitate da quelle parti poco prima del rogo.

Intanto per oggi, col maestrale che soffia a 40 chilometri orari ed è previsto in rinforzo, per l’Isola sarà un’altra giornata di allerta massima sul fronte incendi.

Giornata a rischio

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione: l'allerta passa a codice rosso (pericolosità estrema) in tutta l'area di Cagliari, nel territorio del sud est e in quasi tutta la parte orientale dell'Isola, a accezione di una porzione nella costa del Nuorese, e coinvolgendo la Gallura sino a Costa Paradiso e all'Isola Rossa. “Le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione molto elevate che, se non tempestivamente affrontato, raggiunge grandi dimensioni”, specifica il bollettino.

