Punta Molentis per pochi intimi 

Non più di 150 persone via terra in contemporanea nella spiaggia gioiello di Punta Molentis. Al massimo potranno arrivarne altre cento via mare. Non solo: stop agli ombrelloni a meno che all’interno del nucleo familiare non sia presente un over 65 o un bambino sino a dieci anni di età.

Le prescrizioni

Sono alcune delle prescrizioni contenute nell’ordinanza emanata ieri dal sindaco di Villasimius Gianluca Dessì (in seguito all’approvazione della delibera da parte della Giunta comunale) per salvaguardare Punta Molentis e Riu Trottu dopo l’incendio del 2025 e dopo la mareggiata dello scorso febbraio che ha ridotto l’arenile.Una riduzione della spiaggia che, inevitabilmente, si ripercuote sul numero dei bagnanti: saranno circa un terzo rispetto ai 700 del 2025. Novità importante poi sui ticket: ogni persona, a prescindere dal mezzo con cui raggiungerà il parcheggio, dovrà pagare dieci euro. Cinque euro invece per chi raggiungerà l’arenile via mare. In ogni caso le auto in sosta nello sterrato potranno essere al massimo settanta. Le prescrizioni, viene riportato nell’ordinanza, entrano in vigore oggi e saranno valide sino al 31 ottobre.

Niente ombrelloni

«Si rende necessario», sottolinea il primo cittadino nell’ordinanza, «adottare misure straordinarie per la tutela ambientale del sito», e dunque è indispensabile, «contenere il carico antropico entro limiti compatibili con le attuali condizioni dell’arenile». L’accesso via mare, «è consentito a un numero massimo di cento persone in contemporanea esclusivamente trasportate dai chi è autorizzato ad operare nell’Area Marina Protetta con divieto di trattenimento oltre un’ora, di posizionamento di ombrelloni e di ogni altro sistema di ombreggio e divieto di sbarco con zaini e borse termiche». Il controllo, in questo caso, è a carico degli operatori marittimi.Per il resto, invece, la gestione e il monitoraggio degli accessi spettano alla società in house Villasimius Srl (che dovrebbe anche riscuotere il ticket da 5 euro per chi sbarca). Società che dovrà provvedere al, «rigoroso controllo sul compendio ai fini di prevenire azioni di danneggiamento, asportazione o usi impropri dell’arenile e dell’intero sistema di beni ambientali e naturalistici».

I controlli

Sarà poi compito della polizia locale (e delle altre forze dell’ordine competenti) verificare il rispetto delle regole. Polizia locale che, come viene riportato nel documento, dovrà transitare almeno tre volte ogni giorno per effettuare i controlli di rito.Restrizioni anche per quanto riguarda gli orari: si potrà accedere alla spiaggia dalle 8 alle 20.30 e, in ogni caso, vige il divieto tassativo di permanenza oltre le 21. Oltre alle 150 persone via terra e alle cento via mare, «è consentito l’accesso a un numero non superiore a 3 persone disabili e a un solo accompagnatore per ognuna di esse».

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