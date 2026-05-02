«Punta Molentis? L’abbiamo ripulita» 

«Non abbiamo fatto strage di ginepri a Punta Molentis, abbiamo soltanto ripulito un’area privata di nostra proprietà e il verbale da 210 euro e la denuncia dei ranger riguarda soltanto la potatura di tre ginepri e una mancata autorizzazione essendo zona Sic». Daniele Fanni, 40 anni di Cagliari, titolare insieme ad altri familiari della concessione per la gestione dello stabilimento e del chiosco a Punta Molentis, non accetta l’accusa di aver devastato l’ambiente. «Abbiamo tolto dai cespugli quintali di rifiuti tra vetro, lattine e quant’altro, avevamo le autorizzazioni per la potatura dei ginepri e del lentisco e infatti la contestazione dei ranger riguarda solo un taglio che sarebbe superiore a quanto previsto dalla legge. Contestazione che cercheremo di smontare davanti al giudice. Noi teniamo tantissimo a Punta Molentis, siamo stati i più danneggiati dal rogo di luglio, il nostro impegno è proteggere la natura». (red. pro.)

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