Villasimius.
17 agosto 2025 alle 01:15

Punta Molentis, la conta dei danni 

Nel rogo distrutti 44 veicoli, tra cui diverse auto di lusso e 23 prese a nolo 

Solo otto delle 44 andate in fumo nel rogo di punta Molentis, a Villasimius, valevano oltre il milione di euro. Terminata la conta dei danni, senza contare quelli ambientali, la Procura ha completato la raccolta delle denunce presentate dai proprietari dei veicoli veicoli che erano parcheggiati nella macchia mediterranea a ridosso della caletta e che sono andati distrutti al passaggio del fuoco. A conti fatti le auto distrutte sono state 44, più della metà delle quali di proprietà di società private che le avevano date a noleggio a turisti in vacanza nell’Isola.

Le auto di lusso

Basta scorrere la lista delle denunce per avere un’idea dei danni causati dall’incendio del 27 luglio scorso. Incenerite due Porsche Cayenne, alcune Bmw X4, una coppia di Audi Q6 e Q4 e due Tesla, più svariate altre auto di fascia medio-alta prese a noleggio nei vari aeroporti dell’Isola. Tra le prime parti offese individuate nell’inchiesta del sostituto procuratore Andrea Vacca, il pubblico ministero o che assieme agli investigatori del Corpo Forestale della Regione sta cercando di ricostruire l’accaduto per identificare incendiari e responsabilità, ci sarebbero anche due magistrati residente nella Penisola che si trovavano in Sardegna per vacanza, più noti imprenditori cagliaritani e numerosi turisti stranieri.

Le indagini

Nel frattempo gli uomini del Nucleo Investigativo della Forestale avrebbero ormai individuato con certezza in punto dove sarebbe partito il fuoco, ai bordi di una strada poco trafficata. In Procura le bocche restano sigillate perché c’è la speranza di riuscire a trovare chi ha appiccato il fuoco, ma nel frattempo l’indagine potrebbe dividersi in due direzioni: da una parte la ricerca degli eventuali piromani, dall’altra la verifica sul rispetto delle prescrizioni antincendio. In particolare, per gli insediamenti turistico-ricettivi, la norma regionale prevedeva che «nelle aree extraurbane adibite a parcheggio, ubicati in aree boscate o confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio». Non solo. Anche per le località balneari e le spiagge, le aree parcheggio «devono essere realizzate in maniera da garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall’esterno e avere adeguati sistemi di prevenzione del fuoco». Ora bisognerà però capire se l’area dov’erano state parcheggiate le auto andate distrutte possa essere qualificata come un’area parcheggio vera e propria, oppure se si tratti di viabilità annessa alla caletta a numero chiuso, una delle più suggestive dell’Isola.

