Villasimius
15 agosto 2025 alle 00:48

Punta Molentis, il sindaco dai carabinieri 

«Ringrazio l’Arma dei carabinieri per i molteplici servizi svolti durante una stagione che sta facendo registrare ancora una volta un numero altissimo di presenze»: il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì ieri mattina ha visitato la stazione dei carabinieri del paese. A riceverlo il comandante della tenenza di San Vito, Massimo Meloni, il comandante della stazione locale, Sandro Sirigu, e i militari del reparto. stata anche l’occasione per un approfondimento sul grave incendio che ha colpito Punta Molentis lo scorso 27 luglio e su tutte le attività che l’Arma sta svolgendo con finalità di prevenzione e assistenza, anche in seguito alle decisioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo. Il comandante della Compagnia di San Vito ha ringraziato il sindaco e l’amministrazione comunale per l’attenzione sempre dimostrata e per il grande lavoro svolto dalla polizia locale. (g. a.)

