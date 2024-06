Punta Molentis,  il mare è un affare 

Inviata

Villasimius. Un valore inestimabile e un giro d’affari a molti zeri con decine di buste paga e un indotto generato dalle attività pubbliche e private. Punta Molentis è un tesoro di sabbia bianchissima e acqua tanto chiara da brillare come un diamante al sole. Un patrimonio immenso che l’amministrazione comunale di Villasimius anni fa ha deciso di proteggere istituendo l’ingresso a pagamento, a numero chiuso e con prenotazione. Prescrizioni che non hanno intaccato gli affari: in questo lembo di terra un tempo abitato dagli asini (ai quali si deve il suo nome) si registra il tutto esaurito quasi ogni giorno e per l’intera stagione.

In tv

«Fare una stima del valore di Punta Molentis è impossibile – dice orgoglioso il sindaco di Villasimius Luca Dessì – di sicuro, in questo momento, è il nostro gioiello che brilla di più, la nostra località più famosa». Tanto famosa da calamitare l’attenzione di Amazon Prime, il colosso televisivo che qui girerà alcune scene di una serie televisiva. «Questa cosa ci darà visibilità internazionale, ripeto: qualcosa di inestimabile. Per questo abbiamo trovato una soluzione che ci consentisse di mandare in porto la cosa senza disturbare i turisti. Non posso dire di più». Tornando ai conti: «Il ticket d’ingresso non porta guadagni, basta pensare che il Comune quest’anno spende 70mila euro per l’affitto dei terreni usati come parcheggi. Il punto è un altro: ci sono cinque persone che lavorano grazie a questo sistema, l’area viene tutelata e si garantiscono servizi e sicurezza».

I numeri

Una stima, per quanto approssimativa, però, è possibile. Ogni giorno a Punta Molentis sono ammesse al massimo 500 persone e circa 200 mezzi, per semplificare immaginiamo siano tutte auto. Il costo a persona è di un euro al giorno, mentre le utilitarie pagano 10 euro (quelle elettriche sostano gratis, le moto pagano 5 euro e i camper 15). Considerando la stagione turistica dal 15 maggio al 15 ottobre, per un totale di 153 giorni, l’incasso è di poco inferiore ai 400mila euro, soldi che vanno nelle casse della Villasimius srl, la società in house del Comune che qui distacca cinque dipendenti per coprire i turni dalla mattina alla sera sulle due postazioni che si incontrano lungo la via verso il mare. Fin qui il pubblico. Ma a Punta Molentis, lavorano anche due chioschi bar, uno stabilimento con oltre cento lettini e si fanno escursioni in quad e in gommone. Decine di posti di lavoro ch variano a seconda del periodo ma no scendono mai sotto i venti. «In questo momento al lavoro siamo in dodici», racconta Daniele Fanni de “I due mari”, la società a gestione familiare che qui ha un bar nel quale si fa anche piccola ristorazione e i 58 ombrelloni con 116 lettini, i prezzi vanno dai 25 ai 40 euro in base alla fila. «Quest’anno stiamo lavorando anche meglio rispetto all’anno scorso, eppure il numero chiuso in spiaggia è partito con dieci giorni d’anticipo. Quindi, possiamo dire che è la formula funziona. Per quanto ci riguarda abbiamo realizzato la passerella per consentire l’accesso alla spiaggia e al bar anche ai disabili o ai genitori che hanno un bimbo in passeggino. Speriamo che il prossimo anno si possano aggiungere le docce».

Escursioni

Lavorare in un fazzoletto di terra circondato dal mare, tuttavia, porta con sé anche qualche disagio, e qualche spesa accessoria. La linea elettrica non arriva fin qui e per alimentare frigoriferi e bancone si deve ricorrere al gruppo elettrogeno che va a gasolio. E poi, ci sono le gite in gommone al costo di 50 euro a persona (35 per i bambini) che portano i turisti a Simius, Porto Giunco, Cava Usai, Isola dei Cavoli, Isole di Serpentaria, Cala Pira e alle Piscine naturali. Ancora: i bagni all’ingresso della spiaggia (anche questi gestiti dalla Due mari) hanno una scorta idrica limitata. Mercoledì ne hanno usufruito in 145, al costo di un euro. «C’è chi si lamenta per il prezzo – racconta il custode all’ingresso – però offriamo un bagno pulito e con l’acqua per lavarsi le mani». Il rubinetto è all’esterno. «Perché altrimenti lo userebbero senza moderazione e la cisterna da 5mila litri finirebbe in poche ore, invece dobbiamo farla bastare per tutti». Davanti alla prima spiaggetta, quella meno affollata, c’è il chiosco bar L’oleandro, gestito da Giorgio Tolomei: «La stagione è iniziata bene, noi abbiamo anche un hotel e speriamo che prosegua così. Abbiamo tenuto i prezzi invariati e c’è un buon movimento». Dall’hotel Oleandro partono anche le gite in quod dirette a Punta Molentis con prezzi che (da volantino) si aggirano intorno ai 100 euro. «Il numero chiuso per l’accesso alla spiaggia non scoraggia i visitatori – conclude Tolomei – ma porta un turismo di buona qualità».

