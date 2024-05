Punta Molentis e Tuerredda, è già scattato il “numero chiuso” 

Partenza anticipata per le spiagge a numero chiuso del Sud Sardegna rispetto allo scorso anno. La prima che ha varato gli ingressi contingentati per l’estate 2024 è stata Punta Molentis, a Villasimius, da metà maggio; dal 25 maggio accessi controllati anche a Tuerredda, la perla della costa di Teulada. E in entrambi i casi si andrà avanti sino a metà ottobre, un mese in più rispetto al 2023.

Punta Molentis

A Punta Molentis dallo scorso anno possono stare in contemporanea al massimo 700 persone: seicento via terra e cento via mare. Il ticket è di dieci euro al giorno ad auto più un euro a passeggero. Per chi arriva in bici o a piedi sono tre euro. Quest’anno per la prima volta il numero chiuso è scattato da metà maggio, con un mese di anticipo rispetto al 2023. «I turisti sono già numerosi – spiega il sindaco di Villasimius, Gianluca Dessì – e soprattutto sono tantissime le persone che vogliono andare a Punta Molentis. Per tutelarla al meglio era necessario limitare gli ingressi sin da maggio».

Così come lo scorso anno, tramite la società in house Villasimius Srl, è possibile prenotare in anticipo il posto in spiaggia «altrimenti c’è il rischio – aggiunge Michele Cireddu, consigliere con delega al Turismo – di dover tornare indietro. In ogni caso non sarebbe un problema perché ci sono tante altre spiagge altrettanto belle».

Cala Pira

Un’altra spiaggia lungo la costa sud est è destinata a diventare a numero chiuso, quella di Cala Pira a Castiadas. «Purtroppo – chiarisce il sindaco Eugenio Murgioni – per questa stagione non facciamo ancora in tempo, sono infatti in corso dei lavori importanti per il rifacimento delle strade di accesso e dei parcheggi. Lo sarà senza dubbio dal 2025». Al momento, in ogni caso, possono sostare al massimo centodieci auto: «Se anche fossero tutte a pieno carico, al massimo a Cala Pira ci stanno 500 persone».

Costa Rei

Suggestiva, infine, l’ipotesi numero chiuso allo Scoglio di Peppino, Costa Rei (Comune di Muravera). Ipotesi avanzata dal sindaco Salvatore Piu: «Dobbiamo preservarlo – ribadisce Piu – e l’unica soluzione è il numero chiuso anche se l’attuazione è complicata. Stiamo valutando come agire». Fra le altre cose sarebbe necessaria una traslazione degli ombrelloni del resort Santa Giusta. Se ne riparlerà la prossima stagione.

Tuerredda

A Tuerredda la novità assoluta è la durata del numero chiuso. Partenza anticipata di circa una settimana (quando le esercitazioni nel poligono militare erano ancora in corso, visto che sono finite ieri) e proseguiranno per un mese in più rispetto all’anno scorso, a metà ottobre.

La scelta del numero chiuso a Teulada è stata molto dibattuta, ma alla fine ha convinto tutti. Di fatto gli ingressi all’arenile sono dimezzati: oggi sono ammesse 1100 persone al giorno, suddivise in 729 ingressi e 371 lettini disponibili nei due stabilimenti balneari di Tuerredda. Una decisione che sembrava impopolare si è rivelata lungimirante.

Nessuno degli interessati, dagli enti pubblici alle aziende che insistono sull’arenile di Tuerredda lo dice chiaro, ma si auspica una gestione telematica dei flussi di bagnanti, per evitare che in alta stagione la spiaggia sia al completo dalle 9 del mattino. La turnazione oraria dei posti liberi prenotabili con apposita applicazione tramite telefonino eviterebbe gli assalti e le discussioni che puntualmente si verificano. Esperimenti analoghi in altre spiagge rinomate indicano come questa sia la strada da percorrere.

Antonio Piras gestisce il parcheggio storico, a ridosso dell’ingresso ha le idee chiare: «Il turista ama trascorrere anche solo una giornata a Tuerredda e deve poterlo fare, perché la sua soddisfazione è il nostro miglior biglietto da visita. Senza la calca di altri tempi ne beneficiano sia la spiaggia che il mare».

Più articolata è la posizione di Bruno Marongiu, titolare di uno dei due stabilimenti della spiaggia: «Il numero chiuso è stata una decisione saggia. La spiaggia è più rispettata, la plastica è quasi scomparsa e i benefici li misuriamo con le conferme della clientela, non solo per luglio e agosto, perché anche giugno mostra una tendenza alla crescita, da parte di una quota di clientela che non vuole sorprese all’ultimo momento».

Chiude il vice sindaco Gianluca Urru: «Nei prossimi giorni sarà decisa anche la data di accesso per i bagnanti alla spiaggia di Is Arenas Biancas, interna alla base militare». Anche per alleggerire il carico su Tuerredda.

