Punta Molentis, arriva lo sconto d’ottobre 

La più desiderata e anche la più cara, ma solo sino a ieri. Per tutto il mese di ottobre infatti Punta Molentis costerà meno delle altre spiagge a pagamento di Villasimius, e cioè cinque euro (anche se la tariffa, occorre specificarlo, è a persona). Cinque euro ad auto, invece, a Porto Sa Ruxi. È la mossa a sorpresa della Giunta comunale che conta così di attrarre molti visitatori anche nelle prossime settimane. Nella delibera viene infatti rimarcato che con la riduzione del ticket, «considerata la minore pressione turistica che caratterizza il mese di ottobre, si favorisce la fruizione delle spiagge e delle attività economiche presenti nelle aree interessate anche nella parte conclusiva della stagione».

Le tariffe del sole

Il ticket d’ingresso, insomma, viene dimezzato: sino a fine settembre il costo era di dieci euro a persona, a prescindere dal mezzo con il quale si raggiunge Punta Molentis. Prezzi tagliati anche a Porto Sa Ruxi: si passa da dieci euro per auto a cinque euro. Restano invariate le tariffe dei parcheggi nelle altre spiagge. A Porto Giunco o a Simius, ad esempio, si continuerà a pagare dieci euro per auto. E così, perlomeno se si va al mare da soli, accedere al gioiello di Punta Molentis costerà la metà rispetto alle altre spiagge.

Una boccata d’ossigeno

«Stiamo lavorando», spiega il sindaco Gianluca Dessì, «per rendere il paese sempre più appetibile soprattutto in bassa stagione. La riduzione del ticket d’ingresso è stata fatta, fra l’altro, per dare una boccata d’ossigeno alle attività presenti sul litorale che hanno sofferto per la limitazione degli accessi anche a causa delle restrizioni antincendio. Limiti che comunque restano. Il mio auspicio è che i privati continuino a garantire i servizi almeno per un altro mese. Solo proseguendo di pari passo, pubblico e privato, saremo in grado di offrire il top ai nostri ospiti. Sino ad oggi la stagione è stata ottima, in linea con lo scorso anno se non migliore. Ottobre potrebbe fare la differenza, e cioè regalarci un bel segno “più” rispetto al 2025».

Ottime previsioni

Su ottobre col vento in poppa ci spera anche Sergio Ghiani, imprenditore e socio del consorzio turistico. «Se il tempo regge», dice, «sarà un mese eccezionale. Non abbiamo dati precisi ma la sensazione è che già da ora ci sia un numero maggiore di stranieri, in particolare, svizzeri, polacchi e tedeschi. Gli italiani no, per loro ottobre è un capitolo chiuso». Il Comune per il mese di ottobre ha prorogato la zona a traffico limitato nel centro del paese rimodulando gli orari: l’isola pedonale già da ieri è scattata alle 18.30 per terminare un’ora prima, alle 23. Per il momento sino al 18 ottobre. «La rimodulazione», aggiunge Ghiani, «va bene, visto che le giornate sono più corte. Anzi, sarebbe opportuno una valutazione giorno per giorno della Ztl, anche in base alle condizioni climatiche». La sensazione, in ogni caso, è che ottobre vada a suggellare una stagione da record per Villasimius. «Chiudiamo il 25», dice Giovanni D’anna, direttore dell’hotel Simius Playa, «e sino a metà ottobre siamo pieni. Meglio del 2025».

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