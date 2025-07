Punta Lamarmora, ripristinato il sentiero dei pastori 

Il sentiero che conduce verso Punta La Marmora è stato ripristinato. Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento promosso dal Comune di Arzana per il recupero ambientale e di infrastrutturazione leggera e finanziato dal Gal Ogliastra nell’ambito del Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2020. I lavori sono stati eseguiti a mano dall’impresa Serra di Arzana, sotto la direzione di Gian Battista Mulas, tecnico forestale incaricato, per garantire il pieno rispetto della morfologia del territorio e delle fragilità ambientali che lo caratterizzano. L’intervento ha riguardato il ripristino di un antico sentiero pastorale che insiste sul versante arzanese del Gennargentu, in stato di degrado e abbandono a causa della mancata manutenzione e della progressiva scomparsa delle attività che ne garantivano l’uso.

Il sindaco, Angelo Stochino, e la consigliera con delega alla Valorizzazione turistica della sentieristica e del turismo lento, Monica Piras, geologa e guida ambientale escursionistica, esprimono soddisfazione per il risultato: «La riapertura del sentiero è un nuovo tassello nella strategia di valorizzazione della nostra rete. Con l’intervento sarà possibile connettere itinerari come il Sentiero Italia con percorsi identitari meno conosciuti ma legati alla nostra comunità, come il tratto denominato Passo dei Centenari, luogo di passaggio e incontro». (ro. se.)

