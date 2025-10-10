Punta la pistola contro il datore di lavoro 

Avrebbe avuto una discussione col suo datore di lavoro, minacciandolo con una pistola prima di allontanarsi dal cantiere. I carabinieri di Quartu e Pirri lo hanno rintracciato dopo poche ore, arrestandolo con le pesanti accuse di minacce aggravate e detenzione e porto di arma clandestina.

Dopo una breve sosta nella caserma di Quartu, l’indagato, Pacheco Correira Silva Henrique Jao, 44enne originario del Portogallo, è stato accompagnato nel carcere di Uta dove oggi potrebbe essere interrogato dal magistrato al quale i militari hanno già inviato un dettagliato rapporto sull’accaduto dopo aver raccolto la denuncia della vittima. Per lo straniero, residente a Cagliari, sarà l’occasione per fornire la sua versione dei fatti.

L’allarme

Le indagini sono state coordinate sotto le direttive del maggiore Michele Cerri per la Compagnia di Quartu e dal luogotenente Massimo Pirali, comandante della Stazione di Pirri. I carabinieri sono intervenuti dopo la denuncia dell’amministratore di un’azienda di Quartu, di 72 anni che avrebbe raccontato ai carabinieri di essere stato minacciato di morte da un proprio dipendente nel corso di una discussione avvenuta all’interno di un cantiere edile.

Secondo quanto raccontato, l’uomo non si sarebbe limitato alle minacce verbali, ma avrebbe anche puntato contro il datore di lavoro una pistola, per fortuna senza poi premere il grilletto. Poi si è allontanato. I carabinieri hanno accertato che l’uomo non risultava legalmente detentore di alcuna arma e, pur avendo residenza a Cagliari, non disponeva di un’abitazione stabile. Da tali elementi è scaturita una rapida e articolata attività di ricerca che, grazie alla profonda conoscenza del territorio e alla costante collaborazione tra i reparti, si è rapidamente conclusa con la cattura del 44enne portoghese, fermato a bordo della sua auto.

Ritrovata l’arma

Nel corso della perquisizione dell’auto dell’uomo, i carabinieri hanno ritrovato una pistola semiautomatica calibro 6,35 marca Star, con la matricola abrasa, completa di relativo munizionamento. L’arma e le cartucce sono state immediatamente sottoposte a sequestro e verranno avviate al Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma per i successivi accertamenti balistici.

Al termine delle formalità, il presunto aggressore è stato accompagnato al carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini vanno avanti per risalire al motivo delle minacce ma anche per accertare la provenienza della pistola clandestina e delle munizioni.

