Punta Giglio, terra di discordia 

Per Fratelli d’Italia si tratta di una operazione fumosa, Forza Italia invece ritiene la delibera viziata. Orizzonte Comune, ancora, plaude per un risultato storico, senza precedenti. L’acquisizione dei 200 ettari di terreno a Punta Giglio, decisi dal consiglio comunale nell’ultima seduta, ha scatenato l’inferno in aula.

Braccio di ferro

«Sul piano procedurale mancano il progetto di intervento redatto dal Parco, – avvertono dal coordinamento cittadino di FdI, Marco Di Gangi e Alessandro Cocco - la quantificazione dei futuri costi di manutenzione delle aree, una valutazione da parte dell’Osservatorio del mercato immobiliare e perfino una formalizzazione delle trattative portate avanti con i proprietari privati dei terreni». Gli azzurri, ancora, parlano di una «delibera confusa», che non individua le aree che intende acquistare né determina in modo chiaro il prezzo. «Lo testimoniano proprio i voti contrari, ma anche il non voto e le astensioni preoccupate di alcuni consiglieri di opposizione. Con il pretesto della valorizzazione dell’area – incalzano dal centrodestra - la delibera intende trasformare il Comune in un fondo immobiliare».

Avanti tutta

La maggioranza guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, però, non la pensa allo stesso modo. «Acquisire una cospicua porzione di terreni situati tra Punta Giglio e Capo Caccia, non solo ci pone in una posizione favorevole qualora si dovesse partecipare alla richiesta di finanziamenti europei, ma eviterà in futuro qualsiasi genere di speculazione non gradita alla città», commentano dal centrosinistra, soddisfatti per il progetto di restituire alla collettività anche la Torre della Pegna che ricade nei terreni privati.

Investimento pesante

Un investimento complessivo di 400 mila euro, per il 50 per cento attinto da fondi di bilancio e per la restante parte a un contributo regionale destinato al Parco.

«Dopo la “notte dei pennarelli”, dopo gli usucapioni a Maria Pia, dopo la marea gialla, e soprattutto dopo che a distanza di 40 anni le promesse vane in ordine all'approvazione del Puc non facevano presagire niente di buono, l'amministrazione comunale di Alghero non ha disertato il suo appuntamento con la storia, con l'ambiente», è il commento dell’assessore al Demanio, Enrico Daga. «Siamo molto soddisfatti di questo enorme traguardo risarcitorio: a chi dice che non c'è una visione di città rispondiamo con i fatti».

RIPRODUZIONE RISERVATA