Punta Giglio: sì del Consiglio all’acquisizione 

Punta Giglio potrà tornare al patrimonio pubblico. Il Consiglio comunale, a maggioranza, ha approvato ieri l’acquisizione dei 200 ettari di terreno dalla società Borgosesia Spa per una spesa di circa 400mila euro in condominio tra Comune e Parco. La delibera che autorizza l’acquisto è stata approvata con 13 voti favorevoli, un astenuto e 4 contrari. «Un primo passo, - ha detto il sindaco Raimondo Cacciotto - oggi stiamo creando tutti i presupposti per il raggiungimento dell'obiettivo che ci siamo prefissati, in linea con l’indirizzo che emerge chiaro ed inequivocabile da questa Amministrazione, così come siamo stati chiari con la decisione di agire con richiesta di indizione dell’inchiesta pubblica sull’offshore. Restituire il compendio ambientale alla proprietà pubblica apre scenari importanti, con prospettive di sviluppo e opportunità lavorative, in sinergia con l’Ente Foreste». Come ha spiegato anche l’assessore al Demanio, Enrico Daga, l’Amministrazione algherese intende chiudere così una vicenda annosa. «Un ringraziamento va ai settori tecnici del Comune di Alghero e del Parco di Porto Conte – ha aggiunto Daga - che hanno lavorato bene e in sinergia per arrivare a un risultato che sicuramente potrà essere definito storico». Il tutto però è legato all’ottenimento del finanziamento da parte della Regione. La procedura prevede l'utilizzo di fondi di bilancio per il 50 per cento e la restante parte attraverso il 10 per cento del contributo regionale di 2 milioni previsto dal bando regionale dell’assessorato alla Difesa dell’Ambiente che finanzierebbe l’intervento proposto dal Parco di Porto Conte. Attraverso il percorso del finanziamento regionale, infatti, al netto della quota prevista per l’acquisizione, l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte «potrà rafforzare la protezione e la preservazione della natura, della biodiversità e delle infrastrutture verdi presenti - è stato detto - oltre che contribuire alla riduzione di tutte le forme di inquinamento».

