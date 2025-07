Le ruspe hanno portato via i grossi dissuasori in cemento che dal 2021 impedivano l’ingresso dei veicoli. Un passo importante: Punta Giglio riapre le porte alle auto con un parcheggio pubblico. La ampia striscia tagliafuoco, fino a ieri recintata, sarà da subito utilizzata come area di sosta, consentendo così a residenti e turisti di poter lasciare i propri mezzi in uno spiazzo sicuro e incamminarsi tra i sentieri verdi e i panorami mozzafiato del Parco di Porto Conte, oppure recarsi alla Torre Nuova, dove si trova il museo dedicato all’autore de “Il Piccolo Principe”.

Un simbolo

Una riapertura che non è solo logistica, ma anche simbolica, perché sancisce la definitiva restituzione alla comunità di un bene prezioso. Lo ha sottolineato il sindaco Raimondo Cacciotto:«Possiamo finalmente dire che il compendio di Punta Giglio è totalmente di proprietà pubblica. A settembre entreremo nel vivo della progettazione esecutiva per il risanamento della pineta: sarà un impegno di almeno tre anni, con il sostegno della Regione». Due milioni di euro, infatti, arrivano nelle casse del Parco, proprio per la valorizzazione di Punta Giglio, 400mila euro sono stati investiti per strappare ai privati 200 ettari di bosco, mentre la restante cifra servirà per prendersi cura del compendio. Soddisfatto l’assessore al Demanio Enrico Daga, che ha sottolineato l’importanza della nuova area di sosta per la viabilità e la fruizione del territorio.«Qui ci sono importanti alberghi, un porto turistico, c’è il museo di Saint Exupery, mentre la borgata di Maristella è a due passi», ha tenuto a ricordare Daga: «Prima le auto erano costrette a sostare lungo la carreggiata, con ovvie criticità. Ora restituiamo ai cittadini e ai visitatori un luogo essenziale e lo facciamo guardando al futuro». Un risultato frutto di un percorso complesso. Lo ha ribadito l’assessore all’Ambiente Raniero Selva. «Per troppo tempo i cittadini non sono potuti entrare per “questioni di lana caprina”. Finalmente torniamo a vivere uno spazio che, per la sua bellezza e la sua storia, appartiene a tutti». Il presidente del Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù, ha annunciato i prossimi interventi previsti: «La sistemazione dell’area pinetata, il contenimento del ratto nero, l’interramento delle linee elettriche per proteggere i rapaci e una campagna di controllo della fauna selvatica, in particolare cinghiali e daini».

