Punta Giglio, nozze e sdegno 

Un banchetto di nozze da favola, nello scenario incantato di Punta Giglio ha scatenato l’ira degli ambientalisti. Una coppia di giovani americani ha infatti scelto di festeggiare il giorno più bello sul promontorio protetto, nel cuore del Parco di Porto Conte, dove dalla riqualificazione delle ex casermette militari sono sorti una struttura ricettiva con annesso ristorante e un museo.

Lo sdegno

Un ricevimento per pochi intimi che però ha provocato la dura reazione del Comitato Punta Giglio Libera. «Siamo ormai al paradosso che un’area Natura 2000, il cui scopo è “garantire a lungo termine il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario”, viene abusata e commercializzata per cerimonie e ricevimenti di nozze», si legge in una nota firmata anche da Comitato Parco Nord-Ovest Sardegna, Asce Onlus, Sa Domo de Totus, Assemblea Natzionale Sarda, Italia Nostra Sardegna, Siamo Tuttimportanti Sassari. «Ancora una volta i concessionari del Rifugio di Mare – prosegue il comunicato – rilanciano una pluralità di proposte commerciali, smentendo le iniziali dichiarazioni di intenti e gli impegni assunti pubblicamente: lo stile rifugio, il punto di ristoro per camminatori e ciclisti, pasti frugali, l’uso del mezzo elettrico solo per le persone disabili. Di fronte a questo ennesimo episodio di privata mercificazione di un bene comune quale effettivo controllo sta attuando l’Ente Parco?».

Il caso

L'ex postazione antiaerea della seconda guerra mondiale è stata affidata, tramite un bando dell’Agenzia del demanio, a una società cooperativa che ne ha ricavato delle camere e un punto di ristoro. Nella pagina social del Rifugio di Mare viene specificato che il ricevimento dei due turisti stranieri è stato allestito nel pieno rispetto dei luoghi, con gli accorgimenti per rendere sostenibile l’evento. Meno di quaranta invitati e niente musica. «Le luci soffuse – spiegano - hanno aumentato il romanticismo, il silenzio ha permesso di percepire i tenui rumori della sera, tutto si è svolto con grande pace e serenità. È la dimostrazione che anche in un luogo delicato è possibile festeggiare momenti importanti, basta farlo con consapevolezza».