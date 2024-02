Punta Giglio, massi in mare 

Quattromila metri quadrati di disgaggi e 665 metri quadrati di rete metallica in acciaio, 231 fori sulla parete per gli ancoraggi, 136 chiodature per fissare i massi instabili. La falesia di Punta Giglio, a rischio frane, sta cambiando forma nell’ambito di un progetto di messa in sicurezza voluto dall’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana che, nello specchio acqueo sottostante, ha intenzione di installare sette boe galleggianti.«Si tratta di un intervento impegnativo per il quale ci sono voluti anni di faticoso lavoro per fare tutto a regola d’arte e nel rispetto della complessa normativa, ottenendo tutte le necessarie autorizzazioni», spiega il direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani. Undici enti coinvolti a vario titolo nella valutazione del progetto hanno dato il via libera. I lavori si concluderanno entro il 30 novembre 2024, con una spesa di circa 435mila euro e un team di alta sorveglianza a vigilare. Dopodiché si potrà rimuovere l’ordinanza della Capitaneria che impedisce la navigazione nelle aree di mare antistanti la falesia.

Piano osteggiato

Un piano osteggiato. Dalle associazioni ambientaliste innanzitutto, per le ripercussioni sul delicato tratto costiero, sull’habitat marino, sulla flora e sulla fauna di interesse comunitari. 40 docenti e ricercatori dell’Università di Sassari hanno scritto al Parco per fermare i lavori. Oltre trentamila firme raccolte in una petizione online. «Purtroppo, ad oggi, tutte le richieste di revoca del progetto o almeno di sospensione dei lavori sono cadute nel vuoto», riferiscono dalle associazioni Punta Giglio Libera - Ridiamo Vita al Parco, Earth Gardeners, Italia Nostra Sardegna, Lipu Sardegna, Parco Nord Ovest della Sardegna, Siamo Tutti Importanti, Sa Domo de Totus, che hanno già provveduto a recapitare una comunicazione ufficiale, documentata da foto e filmati, a vari organi istituzionali deputati alla difesa ambientale. I riflettori puntati sugli operai che nei giorni scorsi «stavano procedendo a far precipitare nello specchio d’acqua sottostante massi di cospicue dimensioni e ampie porzioni delle pareti rocciose».

La Grotta dei Cervi

I massi finirebbero proprio all’ingresso della grotta semi-sommersa “dei Cervi”, «individuata come habitat prioritario sottoposto a vincolo specifico per iniziativa della Soprintendenza». Il direttore dell’Area marina, Mariano Mariani, ricorda che un intervento simile era stato eseguito a Capo Caccia, nel 2015, per consentire di rimuovere l’ordinanza della Capitaneria e riaprire la navigazione verso la Grotta di Nettuno. Nessuno allora protestò. Non intervenire, per Mariani, sarebbe stato molto grave. «Si pensi soltanto a quanto successo di recente, in piena stagione balneare, alla ragazza di 28 anni morta in un tratto di mare della costa di Baunei, pur interdetto alla balneazione per una ordinanza della Capitaneria di Porto, per l’improvviso crollo di un albero dal costone», commenta il direttore. Ma per le associazioni sarebbe stato sufficiente mantenere in vigore le ordinanze di interdizione e non toccare la falesia.

