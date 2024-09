Punta Giglio, il Comune fa colletta 

Il Comune di Alghero sta per riappropriarsi dei terreni di proprietà privata nel cuore del Parco di Porto Conte? Sembrerebbe proprio di sì, vista la delibera di giunta che con una variazione al documento contabile impegna il bilancio pubblico per una cifra di 250mila euro sotto la dicitura “acquisizione di terreni presso Porto Conte e Punta Giglio”.

Grossa operazione

Una somma consistente, che dovrebbe servire per restituire alla collettività una larga fetta della fascia costiera di Punta Giglio a rischio di filo spinato. Aree verdi incontaminate che appartengono da 15 anni a Borgosesia Spa, con sede a Milano, quotata sul mercato telematico di Borsa Italiana. Nell'acquisire alcuni rami di aziende in difficoltà, i soci della holding che si definiscono “rigeneratori di valore”, nel 2008 avevano rilevato pure 200 ettari di paradiso nel nord Sardegna. Molti dei terreni sono in comproprietà con la Regione e, tra l'altro, ricadono in aree di massima protezione ambientale e di scarsissimo valore edificatorio. Potrebbe essere la più grande acquisizione pubblica della storia della città, una operazione sulla quale altre amministrazioni si sono arenate.L’assessore al Demanio Enrico Daga non conferma, ma nemmeno smentisce. Antonio Pala, referente locale della Borgosesia, invece, ammette la ripresa delle trattative, senza voler aggiungere di più, se non che la società «sarebbe certamente disponibile ad arrivare ad un accordo».Tra Borgosesia e gli enti pubblici, in passato, non sono state tutte rose e fiori.

Poco dialogo

La società non era riuscita a trovare un dialogo con la Regione e il Parco. Nel 2021 il parcheggio per Punta Giglio era stato recintato con una fila di blocchetti di cemento. Lo spiazzo sterrato dove residenti e turisti lasciavano la macchina prima di incamminarsi nei sentieri del Parco o per andare al mare, era così diventato off-limits, proprietà privata appunto.I vertici della società si erano pure fatti avanti con il management del Parco di Porto Conte proponendo un comodato d’uso gratuito per 6 mesi. Poi però il contratto era scaduto senza arrivare a un accordo. Nel frattempo la vicenda era diventata materia per gli avvocati. La Borgosesia aveva chiesto un accertamento tecnico preventivo, con la nomina di un perito super partes che potesse attribuire un giusto valore alla porzione di area in comproprietà con la Regione. Adesso la volontà sembrerebbe quella di trovare un punto di incontro, di chiudere finalmente la trattativa restituendo Punta Giglio al patrimonio pubblico.

