Punta Giglio: «Acquisizione non trasparente» 

L’acquisizione di Punta Giglio? «Ha bypassato allegramente le regole che disciplinano gli acquisti di beni da parte del Comune». Il gruppo di Forza Italia interviene sull'atto di acquisto di 200 ettari nel cuore del Parco per 400 mila euro. «Un’acquisizione grigia e priva di trasparenza amministrativa, che non prende le mosse da una procedura di evidenza pubblica, ma da interlocuzioni "amicali" con la proprietà, saltando a piè pari il quadro normativo posto a presidio della correttezza degli acquisti immobiliari degli enti pubblici», denunciano gli azzurri. «È stata acquistata un’ area a Punta Giglio al fine della sua tutela, nonostante questa area sia gravata e tutelata da una miriade di vincoli che ne impediscono qualsiasi sfruttamento imprenditoriale», incalzano i consiglieri Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini. «In definitiva, il Comune si è mosso alla stregua di una società immobiliare, investendo denari degli algheresi per acquisire un’area che i proprietari non avrebbero potuto commercializzare. Un procedimento amministrativo obliquo caratterizzato da sfrontatezza e da confusione, che verosimilmente subirà il vaglio delle istituzioni che accertano la corretta spendita delle risorse pubbliche». (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA