Punizione severa per il Real a Londra 

Con due micidiali calci di punizione dal limite di Rice, l’Arsenal abbatte nella ripresa (3-0) la diga di un Real Madrid rimasto negli spogliatoi e ipoteca il clamoroso passaggio alle semifinali. Stavolta neppure il “fattore Bernabeu” sembra in grado di ribaltare l’esito di una sfida che pende tutta dalla parte dei Gunners. Il terzo gol di Merino restituisce alla squadra di Arteta ciò che i salvataggi sulla linea di Alaba a Bellingham e le parate di Courtois avevano negato in precedenza, dopo un primo tempo equilibrato.

Ultimi quarti

Oggi alle 21 le ultime due sfide dei quarti: Barcellona-Borussia Dortmund (da cui verrà fuori l'avversaria in semifinale di Inter o Bayern) e Paris St. Germain-Aston Villa. In casa “blaugrana” c'è la consapevolezza di essere favoriti «ma i giocatori e gli allenatori devono rimanere con i piedi per terra, e questo vale sempre», precisa il tecnico Hansi Flick. Raphinha sarà disponibile e comporrà il tridente offensivo con Lamine Yamal e Robert Lewandowski, il grande ex di questa sfida. Il Borussia recupera Niklas Sule, pilastro difensivo ma non ha Nico Schlotterbeck e Marcel Sabitzer. Pronostico sbilanciato dalla parte dei francesi anche in Paris SG-Aston Villa, sfida tra tecnici spagnoli che contrapporrà Luis Enrique ad Unai Emery.

