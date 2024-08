Pulmino turistico tampona una cisterna: cinque feriti lievi 

Incidente stradale ieri mattina sulla Strada Statale 195 nei pressi di Capoterra, all’altezza di una delle rotatorie di Frutti d’Oro. Il bilancio finale è di cinque feriti, tra cui due bambini, per fortuna tutti lievi. Coinvolti due autoarticolati per il trasporto di benzina diretti verso la raffineria di Sarroch e un pulmino da nove posti con turisti a bordo.

Mentre i feriti venivano trasportati al Brotzu per gli accertamenti e sul posto interveniamo Polizia stradale, vigili urbani di Capoterra e vigili del fuoco, si è formata una fila di auto lunga diversi chilometri: strada chiusa, traffico in tilt in una delle strade più frequentate dai turisti.

Stando ai primi accertamenti degli inquirenti, un pulmino turistico, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un autocarro. Un secondo mezzo pesante ha tamponato il pulmino.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale Brotzu di Cagliari: per loro contusioni e stato di choc, ma nessuna lesione grave.

Fortunatamente, le autocisterne coinvolte nell'incidente erano vuote. sono state evitate così potenziali complicazioni ulteriori. Le autorità stanno ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

