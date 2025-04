Pulmino solidale fermo al palo: polemiche 

A Dolianova scoppia la polemica intorno al progetto “A(i)uto solidale” avviato dal Comune nel 2022 per mettere a disposizione di anziani e disabili del paese un mezzo di trasporto gratuito. Con un’interrogazione, i consiglieri di minoranza Stefania Frigau e Andrea Stocchino chiedono chiarimenti alla Giunta sulla gestione del servizio e le procedure di assegnazione.

Il progetto era stato avviato grazie all’accordo con l’impresa sociale “Nuova mobilità sarda” che aveva reso disponibile un pulmino attrezzato per il trasporto di sedie a rotelle e carrozzine elettriche. Iniziativa a cui hanno aderito con entusiasmo 24 aziende del paese, pronte a quotarsi per finanziare il servizio con l’acquisto degli spazi pubblicitari itineranti disegnati sulle fiancate del pulmino. Le cose però non sono andate come sperato.

«Nessuna risposta»

Dopo soli sette mesi, le due associazioni di volontariato individuate dal Comune (“Emergenza angeli” di Quartu e “Cisom” di Selargius) hanno rinunciato all’incarico. «Da quel momento tutto tace», rivela Roberto Porcheri, amministratore delegato di Nuova mobilità sarda: «Sindaco e assessore non rispondono al telefono. Per non parlare dei Servizi sociali. Noi gestiamo una cinquantina di progetti in Sardegna: è la prima volta che ci troviamo in questa situazione. Eppure c’è un contratto che regola le modalità di utilizzo del mezzo che il Comune è tenuto a far rispettare».

A singhiozzo

Dopo l’uscita di scena delle prime due associazioni, nonostante i commercianti continuino a versare mensilmente le loro quote, il servizio ha funzionato a singhiozzo. A garantirlo, i volontari di “Parteolla Soccorso” che, nei giorni scorsi, hanno presentato una manifestazione di interesse per la gestione del servizio insieme un'altra associazione del paese, “Rescue Sardegna”. Quest’ultima ha però rinunciato nonostante fosse in possesso dei requisiti richiesti: «Troppe lungaggini burocratiche – afferma il presidente Mirko Locci – noi abbiamo bisogno di programmare e questo non è stato possibile. Dopo un primo incontro a gennaio non abbiamo più ricevuto notizie dai Servizi sociali. Abbiamo inoltre rilevato che il pulmino è già in uso a un’altra associazione: questo crea ulteriori difficoltà di pianificazione». Uscita di scena “Rescue Sardegna” è rimasta in campo solo “Parteolla Soccorso” che dovrà ora affrontare la seconda fase di co-progettazione con il Comune. Ai volontari verrà assicurato un compenso di 700 euro al mese per la copertura delle spese.

Rassicurazioni

«Le criticità sono superate, il servizio è già attivo e gratuito», assicura l’assessora ai Servizi sociali Daniela Sedda: «Il Comune ha messo a disposizione un contributo mensile per implementare il servizio. Il pulmino potrà essere utilizzato anche per trasportare anziani e disabili a Sinnai e Quartu Sant'Elena per le visite mediche specialistiche».

